Федеральные новости 02.10.2018 15:59
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02.10.2018 15:59
С 1 октября вступили в силу изменения правил доставки пациентов бригадами скорой помощи. Теперь скорая обязана доставлять больного туда, где ему окажут исчерпывающую медицинскую помощь. Соответствующие изменения внесены в приказ министерства здравоохранения, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Бригада скорой помощи теперь обязана доставлять пациентов не в ближайшее медучреждение, а в медицинскую организацию, оказывающую помощь "в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям".
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