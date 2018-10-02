



В Волгоградской области насчитывается 26 стационарных учреждения социального обслуживания, в которых проживают около 4600 человек. Об этом ИА «Высота 102» заявили в Волгоградстате. В ведомстве назвали одним из важных достижений в 2017 году полную ликвидацию очереди в дома-интернаты для пожилых людей в регионе.

Кроме того, почти 300 человек, которым необходим постоянный, полный или частичный уход, стали участниками пилотной программы «Стационар на дому», которая действует в Волгоградской области с марта 2018 года. Работник приходит к получателю услуги пять раз в неделю и находится с ним до четырех часов в день.

Также в Волгоградской области при организациях соцобслуживания создаются социальные семьи, которые принимают пожилых людей и осуществляют за ними уход. Только в течение первого полугодия 2018 года такой помощью воспользовались более 100 пенсионеров, 20 из них — с инвалидностью, - подчеркнули в Волгоградстате.



