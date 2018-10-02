Плюс 34 рубля: Пенсионерам Волгоградской области рассчитали, на какой минимум им жить в 2019 году





Величина прожиточного минимума для пенсионеров в Волгоградской области в следующем году составит 8569 рублей. Такой уровень жизни рассчитали в комитете по труду и занятости Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102». Соответствующий проект уже поступил в Волгоградскую облдуму. Напомним, величина прожиточного минимума для пенсионеров устанавливается для социальных доплат. В случае, если совокупный доход неработающего пенсионера будет ниже установленного прожиточного минимума, пожилой человек будет получать доплату до названного уровня. Так как величина прожиточного минимума для пенсионеров Волгоградской области, предназначенная для установления социальных доплат к пенсии на 2019 год (8569 рублей), не превысит среднероссийскую величину прожиточного минимума для пенсионеров, планируемую к установлению на 2019 год (8846 рублей), социальные доплаты к пенсии будут осуществляться отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области за счет средств федерального бюджета. И дополнительных расходов областного бюджета на эти цели не последует.

Величина прожиточного минимума для пенсионеров, уточнили в комитете по труду и занятости Волгоградской области, рассчитывается исходя из потребительской корзины и данных Волгоградстата об уровне потребительских цен на продукты питания и непродовольственные товары и услуги.



