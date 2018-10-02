В Волгоградской области среди людей в возрасте 60 лет и старше женщин почти в 1,8 раза больше, чем мужчин: на 1000 мужчин приходится 1795 женщин. Как заявили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, на 1 января 2018 года в Волгоградской области численность пенсионеров по старости в регионе составила более 652 тыс. человек и увеличилась за год на 4,4 тыс. человек или на 0,7%.

По данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2017 году по России составила 72,70 года, по Южному федеральному округу – 73,16 года, по Волгоградской области - 73,54 года - самое высокое значение среди регионов ЮФО. Более 130 тыс. пенсионеров, то есть, каждый пятый, - продолжают работать. Всего на начало 2018 года в области проживало 587 тыс. человек, достигших возраста 60 лет и старше, что составляет 23,3% жителей области.