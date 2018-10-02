



ПАО «Волгоградэнергосбыт» проводит модернизацию Контакт-центра для потребителей. Так, отныне принимать показания приборов учета бытовых потребителей Контакт-центр ПАО «Волгоградэнергосбыт» может в автоматическом режиме. Программа «Электронный помощник» принимает звонок, распознает речь клиента, переводит ее в цифровые данные, и сама вводит показания в базу данных для расчета.

Как пояснили ИА «высота 102» в пресс-службе компании, система призвана разгрузить контакт-центр в дни приема показаний счетчиков и снизить время ожидания для клиентов, которые привыкли передавать показания по телефону и не имеют технической возможности задействовать другие способы дистанционной или личной передачи данных. Работать речевой робот в «горячие» дни будет круглосуточно и без выходных.

Контакт-центр речевой электронный помощник предложит назвать номер лицевого счета абонента, указанный в квитанции. Если телефон был указан при регистрации в Личном кабинете на сайте компании, робот назовет его сам и попросит просто подтвердить номер лицевого счета. Далее остается только продиктовать цифры показаний. Работает программа и на прием показаний многотарифных счетчиков. При звонке вречевой электронный помощник предложит назвать номер лицевого счета абонента, указанный в квитанции. Если телефон был указан при регистрации в Личном кабинете на сайте компании, робот назовет его сам и попросит просто подтвердить номер лицевого счета. Далее остается только продиктовать цифры показаний. Работает программа и на прием показаний многотарифных счетчиков.

Также в случае, если программе не удастся распознать речь, абоненту будет предложено продублировать данные с помощью клавиатуры телефона.

Другое нововведение в работе Контакт-центра — теперь операторы центра могут принимать обращения потребителей и формировать ответы на них не только по телефону и форме обратной связи в Личном кабинете, но и в онлайн-чате на сайте компании. Пользуясь чатом, потребители могут получить любую информацию или консультацию, касающуюся заключения договоров энергоснабжения, выбора тарифа на оплату электроэнергии, передачи показаний приборов учета, и других вопросов, связанных с получением коммунальной услуги электроснабжения.

Как заверили в пресс-службе компании, модернизация и развитие интерактивных сервисов по обслуживанию абонентов продолжится, поскольку для гарантирующего поставщика Волгоградского региона, как для клиентоориентированной компании, улучшение абонентского обслуживания и внедрение его новых форм остается одной из главных задач.

Единый многоканальный номер Контакт-центра ПАО «Волгоградэнергосбыт» прежний: 13-99. Потребителям, проживающим за пределами г.Волгограда, необходимо набирать короткий код города 844. Номер для мобильных абонентов: +7-8442-96-07-03.



