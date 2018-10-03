









Семья Бычковых из поселка Городище – самая обыкновенная, если не считать маленького нюанса. Супруги Карина и Петр воспитывают пятерых детей. На кризисы в экономике, рост цен на топливо и налогов – не жалуются, хотя им, безусловно, не просто. Их дружной команде любые бури и сложности по плечу, потому что они вместе, потому что каждый друг за друга горой.

Знакомьтесь. Старшая дочь – Марина. Учится в 9-ом классе. Готовится поступать в медколледж. Елизавета - учится в седьмом классе, единственный мальчик Саша – шестиклассник, пятый год занимается футболом. Пятилетняя Оля – увлечена хореографическим танцами. Уже есть первые награды. Елизавете – нет и трех, она пока себе занятие не выбрала. Но, сомнений быть не может, у нее все впереди.

Домашних хлопот у родителей всегда выше крыши - но дети им хорошая подмога. Совсем скоро холода, а значит забот поприбавится. Так думала Карина, памятуя все предыдущие зимы. Улица, где проживают Бычковы, не газифицирована. Приходится топить печку по старинке - дровами.

К счастью, этой зимой Бычковым будет гораздо проще поддерживать тепло в своем доме. Депутат Госдумы Анна Кувычко, которая не раз была в гостях у этой семьи, решила в очередной раз помочь. Уже сейчас идет установка современного котла, который работает на жидком топливе. Карина и Петр за подарок парламентарию безгранично признательны – за погоду в доме им теперь точно переживать не стоит.



