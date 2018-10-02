«Зеленый» Оскар достался напиткам на растительной основе Nemoloko





Больше месяца россияне — приверженцы здорового образа жизни — следили за ходом голосования премии Live Organic Awards. Основная цель проекта — популяризация «зеленого» рынка и приобщение потребителей к здоровому образу жизни и правильному питанию.

В этом году в номинации «Лучший бренд натуральных продуктов питания» был представлен новый бренд компании «Сады Придонья» — Nemoloko. По результатам всех трех туров торговая марка Nemoloko набрала наибольшее количество баллов и получила высшую награду, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.

«Соревнование» было долгим и конкуренты в нашей номинации были серьезными, — говорит начальник управления продуктового маркетинга Елена Шмакова. — Организаторы тщательно подошли к выбору победителей, поэтому голосование проходило в три этапа: первый — это голосование потребителей на сайте проекта; второй — оценка профессиональных экспертов; третий этап — тест-драйв и экспертиза от специалистов команды Live organic».



Впервые премия Live Organic Awards была проведена в 2015 году крупнейшим в России онлайн эко-маркетом 4fresh. Основная идея проекта заключалась в том, чтобы познакомить свою 150-тысячную аудиторию потребителей с новинками и интересными стартапами в мире здорового образа жизни. Независимость, прозрачность, высокие стандарты качества — стали основными принципами проведения Live Organic Awards.



