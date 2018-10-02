«Зеленый» Оскар достался напиткам на растительной основе Nemoloko

Экономика 02.10.2018 14:50 Реклама
437 0
02.10.2018 14:50
Больше месяца россияне — приверженцы здорового образа жизни — следили за ходом голосования премии Live Organic Awards. Основная цель проекта — популяризация «зеленого» рынка и приобщение потребителей к здоровому образу жизни и правильному питанию.
В этом году в номинации «Лучший бренд натуральных продуктов питания» был представлен новый бренд компании «Сады Придонья» — Nemoloko. По результатам всех трех туров торговая марка Nemoloko набрала наибольшее количество баллов и получила высшую награду, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Соревнование» было долгим и конкуренты в нашей номинации были серьезными, — говорит начальник управления продуктового маркетинга Елена Шмакова. — Организаторы тщательно подошли к выбору победителей, поэтому голосование проходило в три этапа: первый — это голосование потребителей на сайте проекта; второй — оценка профессиональных экспертов; третий этап — тест-драйв и экспертиза от специалистов команды Live organic».
Впервые премия Live Organic Awards была проведена в 2015 году крупнейшим в России онлайн эко-маркетом 4fresh. Основная идея проекта заключалась в том, чтобы познакомить свою 150-тысячную аудиторию потребителей с новинками и интересными стартапами в мире здорового образа жизни. Независимость, прозрачность, высокие стандарты качества — стали основными принципами проведения Live Organic Awards.
Реклама
Популярное по теме
07.09.2018 12:30
7076 0
28.09.2018 15:53
5094 0
28.09.2018 10:17
3728 2
ВТБ предлагает клиентам бесплатное открытие спецсчетов в рамках законодательства о закупках02.10.2018 15:57
Передать показания счетчиков клиентам ПАО «Волгоградэнергосбыт» помогает речевой робот02.10.2018 15:31
Волгоградский институт бизнеса прирос новой собственностью01.10.2018 14:11
Волгоград на всероссийском конкурсе профмастерства представит сотрудник АО «КАУСТИК»01.10.2018 13:03
Подземные гиганты: в руднике Гремячинского ГОКа идет монтаж третьего проходческого комбайна01.10.2018 10:39
Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство первой очереди поверхностного и подземного комплексов Гремячинского горно-обогатительного комбината. Специалисты Гремячинского ГОКа продолжают работы по проходке выработок, оснащению рудника проходческим оборудованием и техникой, сооружают объекты околоствольного...
Volkswagen Amarok – 8 причин купить настоящий немецкий пикап28.09.2018 15:53
Руководитель комитета администрации Волгограда «обидел» малый бизнес28.09.2018 10:17
Стартовали продажи квартир в новых домах ЖК «Бейкер стрит»27.09.2018 08:08
Семь способов сэкономить на содержании автомобиля26.09.2018 16:36
ВТБ запускает программу автокредитования со ставкой от 5%26.09.2018 12:56
НОВЫЙ Volkswagen Touarеg – настоящий внедорожник XXI века26.09.2018 11:33
В Волгограде начала работу «Национальная фабрика ипотеки» (ГК "Регион")26.09.2018 10:21
На Волжском трубном заводе чествовали юных чемпионок мира по гандболу21.09.2018 16:30
В Волгоградской области оборот ритейла вырос до 245 млрд рублей20.09.2018 10:40
«Ростелеком» расскажет малому и среднему бизнесу Волгограда, как стать поставщиком крупнейших компаний17.09.2018 11:08
Реклама