Экономика

«Зеленый» Оскар достался напиткам на растительной основе Nemoloko

Экономика 02.10.2018 14:50 Реклама
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02.10.2018 14:50


Больше месяца россияне — приверженцы здорового образа жизни — следили за ходом голосования премии Live Organic Awards. Основная цель проекта — популяризация «зеленого» рынка и приобщение потребителей к здоровому образу жизни и правильному питанию. 
В этом году в номинации «Лучший бренд натуральных продуктов питания» был представлен новый бренд компании «Сады Придонья» — Nemoloko.  По результатам всех трех туров торговая марка Nemoloko набрала наибольшее количество баллов и получила высшую награду, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
«Соревнование» было долгим и конкуренты в нашей номинации были серьезными, — говорит начальник управления продуктового маркетинга Елена Шмакова. — Организаторы тщательно подошли к выбору победителей, поэтому голосование проходило в три этапа: первый — это голосование потребителей на сайте проекта; второй — оценка профессиональных экспертов; третий этап — тест-драйв и экспертиза от специалистов команды Live organic». 
Впервые премия Live Organic Awards была проведена в 2015 году крупнейшим в России онлайн эко-маркетом 4fresh. Основная идея проекта заключалась в том, чтобы познакомить свою 150-тысячную аудиторию потребителей с новинками и интересными стартапами в мире здорового образа жизни. Независимость, прозрачность, высокие стандарты качества — стали основными принципами проведения Live Organic Awards.

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