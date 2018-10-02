Общество 02.10.2018 13:38
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02.10.2018 13:38
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров прокомментировал слухи о своей отставке. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона заявил следующее: «Все когда-нибудь куда-нибудь уходят. Это так. Я могу обещать только одно. Что когда я приму решение, я обязательно сообщу об этом публично. Это могу точно об этом сказать. Когда решение будет принято, я обязательно об этом сообщу».
Напомним, накануне в федеральных СМИ появилась информация о скорой отставке губернатора Волгоградской области.
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