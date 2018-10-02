Общество 02.10.2018 12:09
297 0
02.10.2018 12:09
Давний партнер волгоградского оборонного предприятия АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» - строительная компания «ГЕОЗЕМСТРОЙ» из Москвы - привлечена к административной ответственности судьей мирового судебного участка района Отрадное города Москвы за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный законом, на 140 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском УФАС, в апреле 2018 года она уже была оштрафована на 70 тысяч рублей за непредставление запрошенной управлением информации.
Как прокомментировала заместитель руководителя УФАС Анна Гаджиева, неоднократное игнорирование ООО Строительная компания «ГЕОЗЕМСТРОЙ» требований антимонопольного органа обернулось для него штрафными постановлениями. «Надеемся, что постановления о наложении штрафов, как за непредставление информации, так и за неуплату штрафа, станут уроком для тех, кто решит играть в «молчанку» с антимонопольным органом».
Напомним, строительная компания «ГЕОЗЕМСТРОЙ» из города Москвы не раз принимала участие в закупках заказчика - акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Титан» (сегодня это АО ФНПЦ «Титан-Баррикады»). Об этом шла речь в публикациях «В ситуации с экономией государственных средств на входящем в Роскосмос АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» в Волгограде есть «странности», «Ростовское УФАС нашло энергетическую «брешь»" в оборонзаказе волгоградского предприятия «Титан-Баррикады» и других. Как ранее сообщало информагентство, волгоградским УФАС России рассматривается дело по признакам сговора на торгах, проводившихся в 2015 году АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Ответчиками по данному делу являются ряд хозяйствующих субъектов, участников данных торгов, в том числе ООО «ППМ-Строительство», компания «ГЕОЗЕМСТРОЙ» и другие. Причем компания ООО «ППМ-Строительство» также не исполняло требований о представлении необходимой для рассмотрения дела о сговоре информации и также была оштрафована на 70 тыс. руб.
.
Реклама
Популярное по теме
09.09.2018 18:21
37148 6
07.09.2018 16:09
39007 13
08.09.2018 20:23
22957 0
Убирать мусор научат прокуроры волгоградскую УК «Флагман»02.10.2018 16:55
Плюс 34 рубля: Пенсионерам Волгоградской области рассчитали, на какой минимум им жить в 2019 году02.10.2018 15:24
Из первых уст: Губернатор Волгоградской области ответил на вопрос о своей отставке (ВИДЕО)02.10.2018 13:38
Волгоградских дачников обложили речным «налогом» на урожай02.10.2018 12:30
В Волгограде в МУП «Метроэлектротранс» дождались зарплаты02.10.2018 11:58
Последний шанс: В Волгограде проходит одиночный пикет против принятия пенсионной реформы Советом федерации02.10.2018 11:18
Депутаты требуют разобраться с частными камерами фотофиксации на дорогах Волгоградской области02.10.2018 11:04
«Зеленый змий»: В Волгоградской области стали меньше травиться алкоголем02.10.2018 09:56
Теплота в подарок: 80-летней общественнице из Волгоградской области больше не страшно зимовать01.10.2018 16:43
Жители Волгоградской области готовы просить президента Турции Эрдогана спасти исторический объект01.10.2018 16:15
Эксперты назвали волгоградцев приверженцами здорового образа жизни01.10.2018 16:03
В объезд: В Волгоградской области ремонт моста через Ахтубу обернулся автомобильными пробками01.10.2018 15:26
День пожилого человека: волгоградцы и осень жизни01.10.2018 14:57
В Волгоградской области прокуратура вступилась за ребенка-сироту01.10.2018 14:21
Жители Волгоградской области испортили прием депутата Госдумы пикетами против пенсионной реформы01.10.2018 14:02
Реклама