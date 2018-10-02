Давний партнер волгоградского оборонного предприятия АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» - строительная компания «ГЕОЗЕМСТРОЙ» из Москвы - привлечена к административной ответственности судьей мирового судебного участка района Отрадное города Москвы за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный законом, на 140 тысяч рублей. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском УФАС, в апреле 2018 года она уже была оштрафована на 70 тысяч рублей за непредставление запрошенной управлением информации.

Как прокомментировала заместитель руководителя УФАС Анна Гаджиева, неоднократное игнорирование ООО Строительная компания «ГЕОЗЕМСТРОЙ» требований антимонопольного органа обернулось для него штрафными постановлениями. «Надеемся, что постановления о наложении штрафов, как за непредставление информации, так и за неуплату штрафа, станут уроком для тех, кто решит играть в «молчанку» с антимонопольным органом».

Напомним, строительная компания «ГЕОЗЕМСТРОЙ» из города Москвы не раз принимала участие в закупках заказчика - акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Титан» (сегодня это АО ФНПЦ «Титан-Баррикады»). Об этом шла речь в публикациях «В ситуации с экономией государственных средств на входящем в Роскосмос АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» в Волгограде есть «странности», «Ростовское УФАС нашло энергетическую «брешь»" в оборонзаказе волгоградского предприятия «Титан-Баррикады» и других. Как ранее сообщало информагентство, волгоградским УФАС России рассматривается дело по признакам сговора на торгах, проводившихся в 2015 году АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Ответчиками по данному делу являются ряд хозяйствующих субъектов, участников данных торгов, в том числе ООО «ППМ-Строительство», компания «ГЕОЗЕМСТРОЙ» и другие. Причем компания ООО «ППМ-Строительство» также не исполняло требований о представлении необходимой для рассмотрения дела о сговоре информации и также была оштрафована на 70 тыс. руб.

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