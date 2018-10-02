Депутаты требуют разобраться с частными камерами фотофиксации на дорогах Волгоградской области





В нюансы бизнеса в сфере фотофиксации нарушений ПДД решили вникнуть областные депутаты. Как сообщает корр. ИА "Высота 102", эту тему нардепы подняли сегодня при обсуждении поправок в закон о дорожном фонде региона. Парламентарии адресовали председателю комитета финансов области Александру Дорждееву ряд вопросов, ответы на которые не всем оказались понятны. Какую плату за свои услуги получают частники, выставляющие треноги с фотокамерами вдоль дорог, насколько правомерна такая фотофиксация при отсутствии соответствующих дорожных знаков.

Так, депутаты Анатолий Якунин, Владимир Попов потребовали детальной информации. Администрация области пообещала к следующему заседанию ее предоставить. Депутат Николай Лукьяненко также попросил, чтобы на обсуждении этого вопроса присутствовали представители ГИБДД.

А вот зампредседателя облдумы, лидер фракции ЕР Сергей Горняков заявил, что камеры на дорогах дисциплинируют водителей. В качестве примера он привел лично себя. "Вот отремонтировали трассу Волгоград-Москва, а я стал ездить по ней дольше, потому что много камер. Это дисциплинирует", - заявил Горняков.



