Политика 02.10.2018 10:46
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02.10.2018 10:46
Депутатское расследование нарушений на выборах в гордумы Волгограда и Камышина проводиться не будет. Региональный парламент сегодня отклонил инициативу фракции КПРФ: проект постановления о создании временной депутатской комиссии был включен в повестку дня заседания Волгоградской облдумы. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102» из зала думы. Инициатива коммунистов о проведении расследования нарушений на выборах противоречит ранее озвученной позиции руководителя фракции КПРФ в облдуме. Напомним, Алексей Буров буквально через пару дней после единого дня голосования, прошедшего 9 сентября, публично заявил о том, что «муниципальные выборы прошли достаточно спокойно, без скандалов и нарушений. Были определенные нарекания, но в целом они не отразились на общей атмосфере и итогах голосования», - отметил Буров.
В результате вопрос по сути никто обсуждать не стал. «За» проголосовали 2 депутата, против – 1, воздержались – трое народных избранников, а 31 вообще не нажали кнопки.
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