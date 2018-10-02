В Волгоградской области трое человек пострадали в ДТП с деревом

Происшествия 02.10.2018 10:13
399 0
02.10.2018 10:13
Водитель и двое пассажиров "ВАЗ-2106" попали в больницу в Урюпинском районе после столкновения с деревом. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла ночью в Урюпинске. Автомобиль двигался в сторону улицы Мичурина, когда водитель не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на дерево. Все пострадавшие обратились за помощью к медикам.
Реклама
Популярное по теме
04.09.2018 11:52
17307 11
26.09.2018 20:11
15721 139
08.09.2018 12:42
8868 0
Расстрелял в упор: очевидцы сняли на видео убийство жителя Волжского из-за громкой музыки01.10.2018 13:02
Происшествия 01.10.2018 13:02
28781 31 Обсудить
В Волгоградской области хозяин дома сгорел от сигареты01.10.2018 10:38
Происшествия 01.10.2018 10:38
751 0 Обсудить
Смертельная музыка: В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве волжанина01.10.2018 08:19
Происшествия 01.10.2018 08:19
6353 29 Обсудить
Легковушка раздавила ногу жительнице Волгоградской области в собственном гараже30.09.2018 11:16
Происшествия 30.09.2018 11:16
2370 0 Обсудить
В Волгоградской области беременную госпитализировали после ДТП29.09.2018 18:20
Происшествия 29.09.2018 18:20
2751 0 Обсудить
В центре Волгограда автомобиль сбил женщину и ребенка29.09.2018 15:14
Происшествия 29.09.2018 15:14
3641 0 Обсудить
В Волгограде садист за убийство овчарки может сесть на три года29.09.2018 10:37
Происшествия 29.09.2018 10:37
2172 0 Обсудить
В Волгограде «девятка» сбила насмерть дорожного рабочего, еще один в больнице29.09.2018 09:54
Происшествия 29.09.2018 09:54
3033 0 Обсудить
В Волгоградской области тракторист задавил сборщика лука на поле29.09.2018 09:49
Происшествия 29.09.2018 09:49
2152 0 Обсудить
В Волгограде сгорели три дачи29.09.2018 09:24
Происшествия 29.09.2018 09:24
1894 0 Обсудить
При пожаре на Волгоградском алюминиевом заводе рабочий получил сильнейшие ожоги28.09.2018 20:28
Происшествия 28.09.2018 20:28
7104 0 Обсудить
Житель Волгограда хранил в лесу арсенал оружия и боеприпасов28.09.2018 09:04
Происшествия 28.09.2018 09:04
4020 2 Обсудить
Жительница Волгоградской области стала жертвой группового изнасилования в поле27.09.2018 13:46
Происшествия 27.09.2018 13:46
14034 13 Обсудить
В Волгоградской области предпенсионер спалил дачу работодателя после увольнения27.09.2018 10:10
Происшествия 27.09.2018 10:10
8948 18 Обсудить
В Волгоградской области посреди степи в ДТП разбилась пьяная компания - четверо пострадали, один погиб26.09.2018 21:48
Происшествия 26.09.2018 21:48
10604 0 Обсудить
Реклама