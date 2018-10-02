Происшествия

В Волгоградской области трое человек пострадали в ДТП с деревом

Происшествия 02.10.2018 10:13
399 0
02.10.2018 10:13


Водитель и двое пассажиров "ВАЗ-2106" попали в больницу в Урюпинском районе после столкновения с деревом. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла ночью в Урюпинске. Автомобиль двигался в сторону улицы Мичурина, когда водитель не справился с управлением, выехал на обочину, где совершил наезд на дерево. Все пострадавшие обратились за помощью к медикам. 

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