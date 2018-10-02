В Волгограде в МУП «Метроэлектротранс» дождались зарплаты

Общество 02.10.2018 11:58
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02.10.2018 11:58
Сотрудники МУП «Метроэлектротранс», которым задерживали зарплату, начали получать положенные им деньги. Об этом они сообщили сегодня ИА «Высота 102». «Надеемся, что долги выплатят всем работникам, и больше недельных задержек не будет», - заявили работники предприятия.
Напомним, информагентство рассказывало о ситуации 28 сентября текущего года в материале «В Волгограде рабочие МУП «Метроэлектротранс» жалуются на задержку зарплаты». В администрации города-героя пообещали решить вопрос «на днях», и вот долгожданные деньги начали выдавать.
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