«Зеленый змий»: В Волгоградской области стали меньше травиться алкоголем

Показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией населения Волгоградской области за 2015-2017гг. - на 100 тыс. населения - снизился на 30 % и продолжает снижаться. Об этом заявила руководитель управления Роспотребнадзора по региону Ольга Зубарева на заседании коллегии прокуратуры Волгоградской области, где обсуждались вопросы незаконного производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора, за 2017 год и по настоящий период 2018-го было арестовано боле 3,5 тысячи единиц запрещенной к реализации спиртосодержащей продукции, возбуждено порядка 600 дел об административных правонарушениях. Лица, допустившие нарушения требований законодательства, привлечены к административной ответственности, с назначением наказания в виде штрафа на сумму более 2 млн. рублей. Кроме того, 15 материалов по результатам проведенных проверок переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.