Расследования 02.10.2018 16:04
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02.10.2018 16:04
32-летнего Виталия Бельченко, который убил двумя выстрелами в голову из травматического пистолета 31-летнего жителя Волжского, сегодня взяли под стражу на 2 месяца. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение принял Волжский городской суд по ходатайству следствия. Подозреваемый и его адвокат возражали против присутствия прессы в зале суда, мотивируя это тем, что не хотят огласки. Однако судья разрешила фото и видеосъемку. В процессе заседания выяснилось, что Бельченко в момент стрельбы был в состоянии алкогольного опьянения, а после того, как совершил убийство, скрылся, отправившись в Волгоград к маме. Стрелок, который работает менеджером склада одной из компаний, является отцом двоих малолетних детей - одному из них всего несколько месяцев. Следствие изначально настаивало на аресте, полагая, что Бельченко может скрыться или повлиять на свидетелей. В свою очередь, адвокаты Бельченко просили поместить подзащитного под домашний арест.
Напомним, убийство, которое вызвало большой общественный резонанс, произошло в минувшие выходные. Тело мужчины с огнестрельными ранениями головы было обнаружено на автопарковке утром 30 сентября напротив дома №180 по проспекту Ленина.
По данным следствия, около 5 часов утра Бельченко проснулся от громкой музыки, доносившейся из припаркованного у дома автомобиля. В этот момент мужчина услышал, как его супруга через открытое окно делает кому-то замечание. Вспылив, мужчина вооружился заряженным травматическим пистолетом и спустился к подъезду. Даже не пытаясь мирно уладить конфликт, подозреваемый произвел два выстрела в упор в голову нетрезвого дебошира, после чего скрылся. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Известно, что орудие убийства - травматический пистолет - принадлежит Бельченко на законных основаниях.
Свою вину стрелок полностью признал, написал явку с повинной.
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