Астрахань

В Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель сухогруз из Ирана

Астрахань 02.10.2018 09:15
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02.10.2018 09:15


В  службу спасения поступило сообщение о том, что в районе 153 км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель иранский сухогруз «Вафа-3». Судно следовало по маршруту Иран (г. Ноушехр) – РФ (г. Астрахань) без груза, сообщает ИА «Астрахань 24».
По данным регионального МЧС, пробоин у сухогруза нет, утечки нефтепродуктов нет. На судне находится 15 человек с запасом еды на 10 суток. Экипаж сухогруза предпринимает попытки самостоятельно сняться с мели. Решается вопрос и привлечении буксира. Пострадавших на судне нет. 

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