Политика

Тайна за семью печатями: Волгоградская облдума не хочет рассказывать о пенсиях депутатов

Политика 02.10.2018 07:58
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02.10.2018 07:58



Волгоградская областная дума упорно не желает раскрывать «страшную тайну» расчетов пенсий местных депутатов. Ранее редакция ИА «Высота 102», согласно закону о СМИ, направляла официальный запрос в отдел информационно-аналитического обеспечения и взаимодействия со СМИ аппарата регионального парламента, но ответа не последовало. Следующий запрос был направлен уже в адрес председателя облдумы Николая Семисотова. Спикера попросили по примеру высшего законодательного органа страны - Государственной думы РФ, честно ответить на следующие вопросы:
 
1. На какую доплату к пенсии могут рассчитывать депутаты Волгоградской областной думы в зависимости от срока исполнения полномочий?
2. Какова сумма денежного вознаграждения депутата Волгоградской областной думы, от которой исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году?
3. Какими законодательными актами регулируются вопросы пенсионного обеспечения депутатов Волгоградской областной думы?

Однако, председатель областной думы Николай Семисотов склонен хранить депутатскую тайну за семью печатями. Спикер лишь формально отписался, сославшись на действующее законодательство, согласно которому «решение вопросов исчисления размера пенсии и ее назначения не относится к деятельности законодательного органа». 


Как сообщалось ранее, Госдума опубликовала на своем официальном сайте информацию о пенсионном обеспечении депутатов и подробно разъяснила, какие доплаты к пенсии положены народным избранникам и как рассчитываются суммы. 
Так, в соответствии с законодательством, среднемесячная заработная плата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тыс. рублей. За вычетом подоходного налога «на руки» депутат  в среднем получает 347,4 тыс. рублей. Денежное вознаграждение депутата ГД, от которого исчисляется доплата к пенсии, с учетом индексаций в 2018 году, – 84 тыс. 774 рубля. Таким образом, пенсионное обеспечение депутата ГД составляет 46 тыс. 626 рублей при исполнении обязанностей от пяти до 10 лет и 63 тыс. 581 рубль при исполнении обязанностей 10 лет и более. 
Странно, что раскрытие подобной информации является приемлемым для высшего законодательного органа страны и чем-то неприемлемым для Волгоградской областной думы. По меньшей мере, этот факт вызывает недоумение и лишь подтверждает подозрения, что у бывших и действующих депутатов регионального парламента с пенсионным обеспечением все гораздо лучше, чем у рядовых жителей Волгоградской области.

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