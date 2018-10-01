Волгоградского молодогвардейца Булатова просили отпустить под домашний арест под залог в 400 тысяч рублей
Расследования 01.10.2018 17:53
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01.10.2018 17:53
Сегодня Центральный суд Волгограда продлил меру пресечения для Рената Булатова, обвиняемого в смертельном ДТП, в котором погибли четыре члена семьи Перчиевых. Как рассказал ИА «Высота 102» адвокат потерпевших Эдгар Кармазиновский, Ренат Булатов останется под стражей до 4 ноября. Защита Рената Булатова просила избрать другую меру пресечения – домашний арест – под залог в 400 тысяч рублей. Однако суд не удовлетворил эту просьбу.
Напомним, поздним вечером 10 августа на трассе Средняя Ахтуба-Краснослободск тяжёлый пикап “Dodge Ram” при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в “Honda Accord”. При столкновении погибла семья Перчиевых: муж с женой и двое дочерей.
За рулем американского пикапа находился Ренат Булатов, бывший на тот момент одним из лидеров волгоградского отделения “Молодой Гвардии Единой России”. Было возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”.
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