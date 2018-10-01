



Перед судом в Волгоградской области предстанет 19-летний житель Котельниково, который с разницей в полчаса изнасиловал двух 59-летних женщин. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, молодой человек обвиняется по двум статьям УК РФ - насильственные действия сексуального характера и грабеж.

По материалам дела, преступления он совершил 11 августа этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Пенсионерок он встретил с разницей в полчаса в городском парке, по пути следования домой от знакомых. Обе женщины ранее ему не были знакомы. У второй пострадавшей он также отобрал сумку с личными вещами и сбежал с месте происшествия. Его личность установили в течение суток после совершенного преступления. Свою вину в содеянном он полностью признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



