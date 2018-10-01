В Волгоградской области 19-летний парень предстанет перед судом за изнасилование пенсионерок в парке
Расследования 01.10.2018 17:45
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01.10.2018 17:45
Перед судом в Волгоградской области предстанет 19-летний житель Котельниково, который с разницей в полчаса изнасиловал двух 59-летних женщин. Как сообщил ИА "Высота 102" руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, молодой человек обвиняется по двум статьям УК РФ - насильственные действия сексуального характера и грабеж.
По материалам дела, преступления он совершил 11 августа этого года, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Пенсионерок он встретил с разницей в полчаса в городском парке, по пути следования домой от знакомых. Обе женщины ранее ему не были знакомы. У второй пострадавшей он также отобрал сумку с личными вещами и сбежал с месте происшествия. Его личность установили в течение суток после совершенного преступления. Свою вину в содеянном он полностью признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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