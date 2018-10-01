Спорт

"Сожри говядину!": боевой дух волгоградского "Ротора" решили поднять массовым поеданием мяса

Спорт 01.10.2018 17:06
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01.10.2018 17:06



В Волгограде запустили конкурс в поддержку футбольной команды "Ротор" под названием "Сожри говядину!". Как сообщает ИА "Высота 102", информация об этом появилась сегодня в аккаунте клуба в Instagram. Примечательно, что о массовом поедании мяса стало известно во Всемирный день вегетарианства, который отмечается 1 октября. В сообщении поясняется, что конкурс проводится в официальной группе ФК "Ротор" в преддверии домашнего матча с командой "Краснодар-2". Игра состоится на "Волгоград Арене" в субботу, 6 октября. Напомним, что футболистов краснодарского клуба из-за своей эмблемы, где изображен бык, прозвали "быками" или "черными буйволами". 
Фотографии болельщиков "сине-голубых", жадно поедающих гамбургеры, стейки и прочую говядину, по мнению организаторов конкурса, должны показать боевой дух волгоградцев, подготовить болельщиков и команду к домашней победе над "краснодарской молодёжкой". 
Отметим, что "Ротор" по итогам 14-ти игр находится на 17-м месте в турнирной таблице, в так называемой зоне вылета. 

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