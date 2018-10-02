«Высота 102 ТВ»: Губернатор Волгоградской области удачно слетал в Сочи

Аналитика 01.10.2018 20:01
8676 11
01.10.2018 20:01
Смотрите сегодня в программе: федеральный центр даст Волгоградской области денег на строительство объездной дороги. Мусор возвращается: обнаглевшая УК снова втаптывает в грязь жителей Тракторозаводского района Волгограда. Первую продольную обокрали: с главной магистрали Волгограда исчезли решетки колодцев ливневой канализации. День пожилых людей: волгоградские пенсионеры выживают и радуются жизни, несмотря на обстоятельства.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.
Реклама
Популярное по теме
10.09.2018 20:02
30050 10
16.09.2018 16:48
28014 42
27.09.2018 20:01
29177 0
В Волгоградской области снижается рождаемость30.09.2018 11:17
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде разрушенную коммунальщиками новую дорогу восстановят за 50 миллионов28.09.2018 20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде офис разоблаченной финансовой пирамиды «Кэшберри» оказался фикцией27.09.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде завершается предварительное следствие по делу о «депутатской ОПГ»26.09.2018 20:08
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жилая застройка наступает на завод-банкрот25.09.2018 20:08
Каждый житель Волгоградской области в среднем тратит на еду около 5 тысяч рублей в месяц25.09.2018 16:15
«Высота 102 ТВ»: Знакомство по интернету обернулось кровавой драмой в Волгограде24.09.2018 20:02
Ряд регионов ЮФО обогнал Волгоградскую область по росту зарплат24.09.2018 15:03
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде театр устроил неудачный спектакль с финансами21.09.2018 20:06
«Высота 102 ТВ»: В громком деле об убийстве в центре Волгограда всплыли новые подробности20.09.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: Политический бомонд Волгограда не захотел перемен19.09.2018 20:01
«Высота 102 ТВ»: Глава Волгограда готов титанически поработать еще 5 лет18.09.2018 20:03
«Высота 102 ТВ»: Криминальный мир Волгограда на пороге перемен17.09.2018 20:03
Волгоградстат продолжает фиксировать рост денежных доходов населения17.09.2018 16:47
Итоги выборов в Волгограде: оппозиция сдалась без боя партии власти16.09.2018 16:48
Реклама