«Высота 102 ТВ»: Губернатор Волгоградской области удачно слетал в Сочи







Смотрите сегодня в программе: федеральный центр даст Волгоградской области денег на строительство объездной дороги. Мусор возвращается: обнаглевшая УК снова втаптывает в грязь жителей Тракторозаводского района Волгограда. Первую продольную обокрали: с главной магистрали Волгограда исчезли решетки колодцев ливневой канализации. День пожилых людей: волгоградские пенсионеры выживают и радуются жизни, несмотря на обстоятельства.





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