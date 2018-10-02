Аналитика

«Высота 102 ТВ»: Губернатор Волгоградской области удачно слетал в Сочи

Аналитика 01.10.2018 20:01
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01.10.2018 20:01



Смотрите сегодня в программе: федеральный центр даст Волгоградской области денег на строительство объездной дороги. Мусор возвращается: обнаглевшая УК снова втаптывает в грязь жителей Тракторозаводского района Волгограда. Первую продольную обокрали: с главной магистрали Волгограда исчезли решетки колодцев ливневой канализации. День пожилых людей: волгоградские пенсионеры выживают и радуются жизни, несмотря на обстоятельства.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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