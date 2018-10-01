Газетный киоск

Депутат КПРФ задержан в Саратове за протест против пенсионной реформы

Газетный киоск 01.10.2018 16:23
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01.10.2018 16:23


В Саратове задержан депутат областной думы Николай Бондаренко (КПРФ). После проведения 22 сентября акции протеста против увеличения пенсионного возраста ему вменяется ст. 20.2 ч. 2 (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).
По окончании митинга часть протестантов, среди которых был господин Бондаренко, проследовали к зданию правительства Саратовской области, где несколько минут выкрикивали требования: «Правительство в отставку!», «Долой "Единую Россию"!».
В настоящее время задержанный доставлен и допрошен в отделе полиции Волжского района Саратова. Как сообщил его коллега депутат облдумы Александр Анидалов, сегодня, 1 октября, должен состояться суд над Николаем Бондаренко. Санкция указанной статьи предусматривает до десяти суток ареста.
Николай Бондаренко известен критикой пенсионной реформы. 11 июля на заседании регионального парламента он жестко высказался в адрес инициировавшего ее Белого дома, назвав членов правительства «жуликами», которых «надо привлекать к ответственности». Видеозапись выступления коммуниста за несколько дней в различных источниках набрала около 1 млн просмотров. Председатель облдумы Иван Кузьмин («Единая Россия») обращался в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания депутата на наличие в них экстремизма.
Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на издание  «Взгляд-инфо», зампредседателя Саратовской облдумы  Иван Чепрасов (самовыдвиженец, член фракции "ЕР") ушел в отставку с должности зампреда регионального парламента и покинул фракцию правящей партии. "Прожить столько лет и голосовать за те законы, которые сегодня принимаются, вразрез с мнением моих же избирателей, как-то не хотелось. Вот и все. Посмотрел, как Наталья Поклонская (единственный депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", проголосовавший против пенсионной реформы – ред.), маленькая, худенькая женщина нашла в себе силу воли и сказала это. А мы вот не нашли в себе мужества, хотя весь народ против», - заявил он. 

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