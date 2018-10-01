Депутат КПРФ задержан в Саратове за протест против пенсионной реформы

В Саратове задержан депутат областной думы Николай Бондаренко (КПРФ). После проведения 22 сентября акции протеста против увеличения пенсионного возраста ему вменяется ст. 20.2 ч. 2 (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия).

По окончании митинга часть протестантов, среди которых был господин Бондаренко, проследовали к зданию правительства Саратовской области, где несколько минут выкрикивали требования: «Правительство в отставку!», «Долой "Единую Россию"!».

В настоящее время задержанный доставлен и допрошен в отделе полиции Волжского района Саратова. Как сообщил его коллега депутат облдумы Александр Анидалов, сегодня, 1 октября, должен состояться суд над Николаем Бондаренко. Санкция указанной статьи предусматривает до десяти суток ареста.

Николай Бондаренко известен критикой пенсионной реформы. 11 июля на заседании регионального парламента он жестко высказался в адрес инициировавшего ее Белого дома, назвав членов правительства «жуликами», которых «надо привлекать к ответственности». Видеозапись выступления коммуниста за несколько дней в различных источниках набрала около 1 млн просмотров. Председатель облдумы Иван Кузьмин («Единая Россия») обращался в Следственный комитет с просьбой проверить высказывания депутата на наличие в них экстремизма.