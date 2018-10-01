В объезд: В Волгоградской области ремонт моста через Ахтубу обернулся автомобильными пробками

Сегодня многие автолюбители в час «пик» остановились в огромной пробке на мосту через Ахтубу. Как сообщили ИА «Высота 102» волжане, из-за очередного ремонта движение в обе стороны было открыто только по одной полосе, а вот насколько долго продлятся работы – неизвестно.

Между тем, как заявили в комитете транспорта и дорожного хозяйства региона, сегодня начался ремонт моста через ерик Осинки на автомобильной дороге регионального значения «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», а конкретно - работы по восстановлению деформационных швов. Работы, действительно, производятся с разборкой одной полосы движения. Весь объем планируется закончить к 26 октября.

Как отметили в ведомстве, на мосту организовано светофорное регулирование с пропуском транспортных средств. Но в связи с сужением проезжей части транспортные заторы, действительно, могут образовываться. Водителей попросили с пониманием отнестись к затруднению движения и заранее выбирать маршруты объезда.







