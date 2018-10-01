Общество

В объезд: В Волгоградской области ремонт моста через Ахтубу обернулся автомобильными пробками

Общество 01.10.2018 15:26
626 1
01.10.2018 15:26

 
Сегодня многие автолюбители в час «пик» остановились  в огромной пробке на мосту через Ахтубу. Как сообщили ИА «Высота 102» волжане,  из-за очередного ремонта движение в обе стороны было открыто только по одной полосе, а вот насколько долго продлятся работы  – неизвестно. 
Между тем, как  заявили в  комитете транспорта и дорожного хозяйства региона,  сегодня начался ремонт моста через ерик Осинки на автомобильной дороге регионального значения «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», а конкретно -  работы по восстановлению деформационных швов. Работы, действительно,  производятся с разборкой одной полосы движения. Весь объем планируется закончить   к  26  октября.   
Как отметили в ведомстве, на мосту организовано светофорное регулирование с пропуском транспортных средств. Но в связи с сужением проезжей части  транспортные заторы,  действительно,  могут образовываться. Водителей попросили с пониманием отнестись к затруднению движения и заранее выбирать маршруты объезда.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
На издохе: «Зеленые легкие» Волгограда поражены тяжелой болезнью
09.09.2018 18:21
37048 6
У жителя Волгограда в автосервисе забрали "Porsche Cayenne"
07.09.2018 16:09
38787 13
"Прошу признать меня невиновным": известный кикбоксер Владимир Поташкин выступил в суде Волгограда
08.09.2018 20:23
22742 0
Общество
01.10.2018 16:43
Общество 01.10.2018 16:43
422 4 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2018 16:15
Общество 01.10.2018 16:15
3747 4 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2018 16:03
Общество 01.10.2018 16:03
355 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2018 14:57
Общество 01.10.2018 14:57
4109 9 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2018 14:21
Общество 01.10.2018 14:21
728 4 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2018 14:02
Общество 01.10.2018 14:02
3834 18 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2018 12:22
Общество 01.10.2018 12:22
2745 9 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2018 11:40
Общество 01.10.2018 11:40
7580 15 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2018 10:49
Общество 01.10.2018 10:49
366 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2018 10:25
Общество 01.10.2018 10:25
2091 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2018 09:13
Общество 01.10.2018 09:13
526 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.09.2018 12:57
Общество 30.09.2018 12:57
2322 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.09.2018 09:04
Общество 30.09.2018 09:04
3744 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.09.2018 16:15
Общество 29.09.2018 16:15
4393 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.09.2018 13:53
Общество 29.09.2018 13:53
5699 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:53
Волгоградского молодогвардейца Булатова просили отпустить под домашний арест под залог в 400 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:45
В Волгоградской области 19-летний парень предстанет перед судом за изнасилование пенсионерок в паркеСмотреть фотографии
17:06
"Сожри говядину!": боевой дух волгоградского "Ротора" решили поднять массовым поеданием мясаСмотреть фотографии
16:43
Теплота в подарок: 80-летней общественнице из Волгоградской области больше не страшно зимоватьСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Депутат КПРФ задержан в Саратове за протест против пенсионной реформыСмотреть фотографии
16:15
Жители Волгоградской области готовы просить президента Турции Эрдогана спасти исторический объектСмотреть фотографии
16:03
Эксперты назвали волгоградцев приверженцами здорового образа жизниСмотреть фотографии
14:57
День пожилого человека: волгоградцы и осень жизниСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области прокуратура вступилась за ребенка-сиротуСмотреть фотографии
14:11
Волгоградский институт бизнеса прирос новой собственностьюСмотреть фотографии
14:02
Жители Волгоградской области испортили прием депутата Госдумы пикетами против пенсионной реформыСмотреть фотографии
13:03
Волгоград на всероссийском конкурсе профмастерства представит сотрудник АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
13:02
Расстрелял в упор: очевидцы сняли на видео убийство жителя Волжского из-за громкой музыки Смотреть фотографииCмотреть видео
12:58
SenSat обещает жителям Волгоградской области технологический прорыв в доступности спутникового интернетаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
В Волгограде арестованный доцент-взяточник – в ожидании приговораСмотреть фотографии
12:22
Чиновники администрации Волгоградской области «убили» два автобусных маршрута до ВолжскогоСмотреть фотографии
11:40
Объездной дороге в Волгограде – быть!
10:39
Подземные гиганты: в руднике Гремячинского ГОКа идет монтаж третьего проходческого комбайнаСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области хозяин дома сгорел от сигареты
10:25
Судебная казуистика: В Волгоградской области бывшие работники «Тепловых сетей» больше года бьются за зарплатуСмотреть фотографии
08:19
Смертельная музыка: В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве волжанинаСмотреть фотографии
19:18
Волгоградский "Ротор" на выезде сыграл вничью с "Армавиром"Смотреть фотографии
17:16
В мусорном плену: Свалка в Советском районе Волгограда перекрыла дорогу в детский садСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгоградской области предложили штрафовать копателей земли вблизи газовых сетей на 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
11:17
В Волгоградской области снижается рождаемостьСмотреть фотографии
11:16
Легковушка раздавила ногу жительнице Волгоградской области в собственном гаражеСмотреть фотографии
09:28
Камышин Волгоградской области поднял цены на вывоз мусораСмотреть фотографии
09:06
На 90-летие Ольховского района Волгоградской области открыли местную "ВДНХ"Смотреть фотографии
09:04
Дорогое ЖКХ: Каждая семья Волгоградской области ежемесячно платит за коммуналку в среднем почти 4 тыс. рублейСмотреть фотографии
21:22
Жителя Волгоградской области оправили в тюрьму за нападение на продавца с кухонным ножомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 