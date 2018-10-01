День пожилого человека: волгоградцы и осень жизни





Наверное, неслучайно День пожилого человека отмечается в октябре – это осенняя пора, когда и солнце вроде бы еще выглядывает, но уже и тучки набегают, и деревья, хотя не скинули еще совсем зеленые одежды, но уже сдаются под натиском желтого и красного. Как встречают эту особую пору в своей жизни волгоградцы, в чем они ищут источники эмоций, как выживают, как радуются, как работают и отдыхают – в фоторепортаже ИА «Высота 102».































































