Эксперты назвали волгоградцев приверженцами здорового образа жизни

Общество 01.10.2018 16:03
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01.10.2018 16:03
Волгоградская область вошла в ТОП-20 в исследовании РИА Новости по количеству приверженцев здорового образа жизни в России. Показатели, характеризующие потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, занятие спортом и условия труда рассчитывались по данным Росстата, Генеральной прокуратуры РФ, министерства спорта РФ, - сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные исследования. Волгоградская область заняла 16-е место среди 85 регионов РФ. Обошли область среди регионов ЮФО Адыгея и Калмыкия. Ростовская область заняла 25-е место, Астраханская – 41-е, Севастополь – 46-е.
В лидирующей группе рейтинга – Дагестан, Чеченская республика, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Ингушетия. Для них характерны невысокий уровень потребления табачных изделий и алкогольной продукции, невысокая доля занятых на работе с вредными и опасными условиями труда. На последних местах - Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Забайкальский край и Амурская область.
Здоровый образ жизни, как отмечают авторы исследования, приобретает все большую популярность среди населения России. Занятия спортом и отказ от вредных привычек становятся нормой жизни большего количества людей, все шире охватывая российские регионы. Однако самой большой проблемой российского общества, несмотря на принимаемые государством меры, является алкоголизм и наркомания, которые, не сдают своих позиций и по-прежнему негативно влияют на здоровье и социальную среду всего населения России. Для расчета эксперты РИА Рейтинг использовали показатель продажи алкоголя в пересчете на чистый спирт на одного взрослого жителя региона, который по итогам 2017 года в среднем по России составил 7,6 литра, что ниже 8,1 литра в 2016 году. В половине российских субъектов в 2017 году данный показатель равен или ниже общероссийского уровня.
Подробно читать здесь: https://ria.ru/society/20181001/1529669664.html
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