В Волгоградской области прокуратура вступилась за ребенка-сироту





Прокуратура помогла 15-летней девочке из Волжского, оставшейся без матери, восстановить жилищные права. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, проверка была проведена по обращению опекуна девочки.

Установлено, что ее мать за счет средств материнского капитала приобрела жилой дом в Среднеахтубинском районе, который оформила в свою собственность. При жизни женщина дала нотариальное обязательство об оформлении указанного объекта недвижимости в совместную собственность с 15-летней дочерью от первого брака и 8-летней дочерью от второго брака. Однако реализовать нотариальное обязательство она не смогла, ввиду скоропостижной смерти.

После смерти женщины жилой дом был включен в наследственную массу и разделен на четыре части между двумя ее детьми, матерью и отцом второго ребенка. В то же время, согласно законодательству в наследственную массу надлежало включить лишь 1/3 часть дома, так как дети имели бесспорное право собственности в равных долях на оставшуюся часть жилого помещения.

С целью защиты жилищных прав несовершеннолетних прокурор Волжского обратился в суд с исковым заявлением о признании права собственности за каждой из дочерей на 1/3 часть дома. Суд удовлетворил эти требования в полном объеме, решение вступило в силу.



