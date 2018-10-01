Расстрелял в упор: очевидцы сняли на видео убийство жителя Волжского из-за громкой музыки







В Сети появилось видео убийства 31-летнего жителя Волжского на автомобильной парковке у жилого дома на проспекте Ленина. Как сообщает ИА "Высота 102", вопиющие кадры, скорее всего, успели заснять жители дома, рядом с которым и произошла эта трагедия. На видео слышно, что мужчину, который хладнокровно произвел два выстрела, разобраться с обидчиком призывала его супруга. При этом женщина не стесняется в выражениях.

Напомним, тело мужчины с огнестрельными ранениями головы было обнаружено утром 30 сентября напротив дома №180 по проспекту Ленина. Сотрудники полиции по подозрению в убийстве задержали 32-летнего местного жителя.





Установлено, что около 5 часов утра он проснулся от громкой музыки, доносившейся из припаркованного у дома автомобиля. В этот момент мужчина услышал, как его супруга через открытое окно делает кому-то замечание. Вспылив, злоумышленник вооружился заряженным травматическим пистолетом и спустился к подъезду. Даже не пытаясь мирно уладить конфликт, подозреваемый произвел два выстрела в упор в голову нетрезвого дебошира, после чего скрылся. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Известно, что орудие убийства - травматический пистолет - принадлежит задержанному на законных основаниях.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном мужчина уже полностью признал, написал явку с повинной.

Видео: группа "Жесть Волжского", ВК



