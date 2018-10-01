Происшествия

Расстрелял в упор: очевидцы сняли на видео убийство жителя Волжского из-за громкой музыки

Происшествия 01.10.2018 13:02
10532 21
01.10.2018 13:02



В Сети появилось видео убийства 31-летнего жителя Волжского на автомобильной парковке у жилого дома на проспекте Ленина. Как сообщает ИА "Высота 102", вопиющие кадры, скорее всего, успели заснять жители дома, рядом с которым и произошла эта трагедия. На видео слышно, что мужчину, который хладнокровно произвел два выстрела, разобраться с обидчиком призывала его супруга. При этом женщина не стесняется в выражениях. 
Напомним, тело мужчины с огнестрельными ранениями головы было обнаружено утром 30 сентября напротив дома №180 по проспекту Ленина. Сотрудники полиции по подозрению в убийстве задержали 32-летнего местного жителя. 

Установлено, что около 5 часов утра он проснулся от громкой музыки, доносившейся из припаркованного у дома автомобиля. В этот момент мужчина услышал, как его супруга через открытое окно делает кому-то замечание. Вспылив, злоумышленник вооружился заряженным травматическим пистолетом и спустился к подъезду. Даже не пытаясь мирно уладить конфликт, подозреваемый произвел два выстрела в упор в голову нетрезвого дебошира, после чего скрылся. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Известно, что орудие убийства - травматический пистолет - принадлежит задержанному на законных основаниях.
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном мужчина уже полностью признал, написал явку с повинной. 
Видео: группа "Жесть Волжского", ВК

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
Во время рыбалки на берегу Волги зверски убили мужчину
04.09.2018 11:52
16823 11
В Волгограде инцидент с укусом ветврача депутатской собакой закончился дракой
26.09.2018 20:11
15099 139
В Волгограде столкнулись две маршрутки: есть пострадавшие
08.09.2018 12:42
8844 0
Происшествия
01.10.2018 10:38
Происшествия 01.10.2018 10:38
565 Обсудить

0
Далее
Происшествия
01.10.2018 08:19
Происшествия 01.10.2018 08:19
5641 29 Обсудить

0
Далее
Происшествия
30.09.2018 11:16
Происшествия 30.09.2018 11:16
2224 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.09.2018 18:20
Происшествия 29.09.2018 18:20
2687 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.09.2018 15:14
Происшествия 29.09.2018 15:14
3553 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.09.2018 10:37
Происшествия 29.09.2018 10:37
2102 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.09.2018 09:54
Происшествия 29.09.2018 09:54
2952 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.09.2018 09:49
Происшествия 29.09.2018 09:49
2054 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
29.09.2018 09:24
Происшествия 29.09.2018 09:24
1854 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.09.2018 20:28
Происшествия 28.09.2018 20:28
7052 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
28.09.2018 09:04
Происшествия 28.09.2018 09:04
3940 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.09.2018 13:46
Происшествия 27.09.2018 13:46
13825 13 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.09.2018 10:10
Происшествия 27.09.2018 10:10
8889 18 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.09.2018 21:48
Происшествия 26.09.2018 21:48
10557 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.09.2018 20:11
Происшествия 26.09.2018 20:11
15099 139 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:53
Волгоградского молодогвардейца Булатова просили отпустить под домашний арест под залог в 400 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:45
В Волгоградской области 19-летний парень предстанет перед судом за изнасилование пенсионерок в паркеСмотреть фотографии
17:06
"Сожри говядину!": боевой дух волгоградского "Ротора" решили поднять массовым поеданием мясаСмотреть фотографии
16:43
Теплота в подарок: 80-летней общественнице из Волгоградской области больше не страшно зимоватьСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Депутат КПРФ задержан в Саратове за протест против пенсионной реформыСмотреть фотографии
16:15
Жители Волгоградской области готовы просить президента Турции Эрдогана спасти исторический объектСмотреть фотографии
16:03
Эксперты назвали волгоградцев приверженцами здорового образа жизниСмотреть фотографии
14:57
День пожилого человека: волгоградцы и осень жизниСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области прокуратура вступилась за ребенка-сиротуСмотреть фотографии
14:11
Волгоградский институт бизнеса прирос новой собственностьюСмотреть фотографии
14:02
Жители Волгоградской области испортили прием депутата Госдумы пикетами против пенсионной реформыСмотреть фотографии
13:03
Волгоград на всероссийском конкурсе профмастерства представит сотрудник АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
13:02
Расстрелял в упор: очевидцы сняли на видео убийство жителя Волжского из-за громкой музыки Смотреть фотографииCмотреть видео
12:58
SenSat обещает жителям Волгоградской области технологический прорыв в доступности спутникового интернетаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
В Волгограде арестованный доцент-взяточник – в ожидании приговораСмотреть фотографии
12:22
Чиновники администрации Волгоградской области «убили» два автобусных маршрута до ВолжскогоСмотреть фотографии
11:40
Объездной дороге в Волгограде – быть!
10:39
Подземные гиганты: в руднике Гремячинского ГОКа идет монтаж третьего проходческого комбайнаСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области хозяин дома сгорел от сигареты
10:25
Судебная казуистика: В Волгоградской области бывшие работники «Тепловых сетей» больше года бьются за зарплатуСмотреть фотографии
08:19
Смертельная музыка: В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве волжанинаСмотреть фотографии
19:18
Волгоградский "Ротор" на выезде сыграл вничью с "Армавиром"Смотреть фотографии
17:16
В мусорном плену: Свалка в Советском районе Волгограда перекрыла дорогу в детский садСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгоградской области предложили штрафовать копателей земли вблизи газовых сетей на 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
11:17
В Волгоградской области снижается рождаемостьСмотреть фотографии
11:16
Легковушка раздавила ногу жительнице Волгоградской области в собственном гаражеСмотреть фотографии
09:28
Камышин Волгоградской области поднял цены на вывоз мусораСмотреть фотографии
09:06
На 90-летие Ольховского района Волгоградской области открыли местную "ВДНХ"Смотреть фотографии
09:04
Дорогое ЖКХ: Каждая семья Волгоградской области ежемесячно платит за коммуналку в среднем почти 4 тыс. рублейСмотреть фотографии
21:22
Жителя Волгоградской области оправили в тюрьму за нападение на продавца с кухонным ножомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 