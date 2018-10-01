Экономика

Волгоград на всероссийском конкурсе профмастерства представит сотрудник АО «КАУСТИК»

Экономика 01.10.2018 13:03
463 0
01.10.2018 13:03


Решение о командировке Натальи Кузьминой на всероссийские соревнования, которые состоятся в конце октября в Томске, принято после подведения итогов регионального этапа аналогичного конкурса, прошедшего несколько дней назад в Волгоградском политехническом колледже, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании.
Наталья, которая на «КАУСТИКе» трудится уже больше 25 лет, лучше коллег из других предприятий справилась с теоретическими и практическими заданиями и впервые поедет на профессиональные состязания федерального масштаба.
За годы работы в АО «КАУСТИК» она неоднократно становилась лидером ежегодных заводских соревнований. На её счету победы в номинациях «Лучший молодой рабочий» (2 раза), «Мастер золотые руки» (6 раз) и «Лучший по профессии» (5 раз).
Три года назад Наталья Кузьмина также заняла первое место в региональном конкурсе «Лучший по профессии», повторив этот успех в нынешнем году, и получив, таким образом, право представлять Волгоград на общероссийских соревнованиях.
Напомним, что представители волгоградского «КАУСТИКа» в этом году принимают участие во всех четырёх номинациях областного конкурса профессионального мастерства. Кроме лаборантов, на различных производственных площадках свои умения и навыки демонстрируют кондитеры, электросварщики и электромонтёры. Имена всех победителей и призёров станут известны в декабре этого года.

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