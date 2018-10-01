В Волгограде арестованный доцент-взяточник – в ожидании приговора

Расследования 01.10.2018 12:22
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01.10.2018 12:22
Бывший доцент кафедры «Философии, политологии и права» волгоградского аграрного университета 40-летний Александр Разин, обвиняемый в получении через посредника взятки и служебный подлог, предстал перед судом. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в пресс-службе следственного отдела по Советскому району Следственного управления СКР, в ходе весенней сессии студентка 3-го курса заочного отделения, являющаяся по совместительству старостой двух групп, узнала, что экзамен по предмету «Философия» можно сдать без фактической проверки уровня знаний, но для этого нужно передать преподавателю 2000 рублей. Девушка сообщила об этом однокурсникам.
В день экзамена студенты «скинулись» и передали старосте денежные средства в размере 34 тыс. рублей, которые вместе с зачётно-экзаменационными ведомостями двух групп, а также зачетными книжками студентов девушка передала преподавателю.
Преступная деятельность бывшего доцента вуза была пресечена оперативными сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции территориального подразделения МВД а также УФСБ России по Волгоградской области.
На стадии расследования свою вину в содеянном обвиняемый не признавал. Ожидать вынесения приговора он будет, находясь под домашним арестом.
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