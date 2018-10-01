



С сегодняшнего дня перестали курсировать автобусы №123 и 146, которые соединяли Волжский с Волгоградом. Как сообщили ИА «Высота 102» возмущенные пассажиры, сегодня они так и не дождались автобусов, чтобы доехать на учебу и на работу в областной центр. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области некоторым дозвонившимся пассажирам подтвердили, что автобусы №123 и 146 перестали функционировать и сослались на отсутствие финансирования.

Напомним, эти маршруты с 1 января 2018 года обслуживала дочерняя структура «Питер Авто» - ООО «Волгоградский автобусный парк». Компания выиграла контракт суммой более 30 миллионов рублей и сроком исполнения до 1 октября 2018 года, победив МУП «Волжская автоколонна №1732», которое традиционно занималось обслуживанием данных маршрутов. К работе питерской «дочки» у пассажиров автобусов №123 и 146 было немало претензий, однако адресовать их было некому – офис компании находится в Санкт-Петербурге, а диспетчерского центра по управлению междугородними пассажирскими перевозками в Волгоградской области не было. В результате даже расписание движения автобусов для жителей Волгограда и Волжского оставалось тайной. Кроме того, журналисты ИА «Высота 102» обнаружили, что ООО «Волгоградский автобусный парк», получивший право на обслуживание маршрутов №№123 и 146 во время ЧМ-2018, не выполнил несколько условий контракта. Вопросы по этому поводу были адресованы председателю комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области Анатолию Васильеву. Но ответы на них так и не были получены.



