Культура

Культурное наследие: В Волгоградской области назвали территории народных художественных промыслов

Культура 02.10.2018 09:02
418 0
02.10.2018 09:02


Комитет промышленности и торговли Волгоградской области окончательно определился  с перечнем мест традиционного бытования народных художественных промыслов региона. Согласно документа, опубликованного на официальном сайте  ведомства, - сообщает ИА «Высота 102»,  - таким территориями  признаны  Волгоград, Урюпинск, Дубовка, Михайловка, Фролово, Городищенский, Урюпинский, Алексеевский, Дубовский, Урюпинский  и Камышинский  районы.
Урюпинск  славится художественным ручным вязанием, Камышинский – кружевом,  Дубовский район и  город Михайловка - художественной обработкой  изделий из кожи и меха с использованием национальных видов вышивки и мозаики. В  Городищенском налажено производство художественной керамики в Дубовском и Фроловском - художественная обработка различных пород дерева и изделия с резьбой, росписью, инкрустацией. В Волгограде широко развит такой промысел, как художественная обработка металлов, производство изделий народных художественных промыслов из тканей и других материалов с вышивкой  золотым шитьем и  бисером. Кроме  того, умельцы делают изделия из бисера и лоскутного шитья,  куклы в национальных костюмах, музыкальные инструменты, инкрустированные металлом, деревом, перламутром, резьбой и росписью, и многое другое. 
Утвержден и состав художественно-экспертного совета, в который вошли 14 человек. Это  специалисты в области декоративно-прикладного искусства, художники,  искусствоведы, этнографы, чья деятельность связана с сохранением национального культурного наследия. Они  будут определять культурную ценность изготавливаемых изделий  и принимать решения о присвоении звания «Мастер народного художественного промысла Волгоградской области».

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в Волгограде

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
Назначен новый директор музея-заповедника «Сталинградская битва»
05.09.2018 15:51
20116 4
Малая родина: Историческую Бекетовку в Волгограде предлагают сделать музеем под открытым небом
25.09.2018 16:01
5709 7
На 90-летие Ольховского района Волгоградской области открыли местную "ВДНХ"
30.09.2018 09:06
4186 0
Культура
30.09.2018 09:06
Культура 30.09.2018 09:06
4186 0 Обсудить

0
Далее
Культура
28.09.2018 16:51
Культура 28.09.2018 16:51
4576 11 Обсудить

0
Далее
Культура
25.09.2018 16:01
Культура 25.09.2018 16:01
5709 7 Обсудить

0
Далее
Культура
25.09.2018 13:35
Культура 25.09.2018 13:35
3093 5 Обсудить

0
Далее
Культура
25.09.2018 10:50
Культура 25.09.2018 10:50
1326 8 Обсудить

0
Далее
Культура
22.09.2018 09:21
Культура 22.09.2018 09:21
4032 0 Обсудить

0
Далее
Культура
05.09.2018 15:51
Культура 05.09.2018 15:51
20116 4 Обсудить

0
Далее
Культура
30.08.2018 12:33
Культура 30.08.2018 12:33
10790 9 Обсудить

0
Далее
Культура
20.08.2018 17:03
Культура 20.08.2018 17:03
12070 6 Обсудить

0
Далее
Культура
20.08.2018 13:35
Культура 20.08.2018 13:35
7900 19 Обсудить

0
Далее
Культура
20.08.2018 13:31
Культура 20.08.2018 13:31
1955 0 Обсудить

0
Далее
Культура
20.08.2018 12:50
Культура 20.08.2018 12:50
1186 4 Обсудить

0
Далее
Культура
14.08.2018 08:23
Культура 14.08.2018 08:23
7276 0 Обсудить

0
Далее
Культура
11.08.2018 14:22
Культура 11.08.2018 14:22
5034 0 Обсудить

0
Далее
Культура
06.08.2018 10:33
Культура 06.08.2018 10:33
6645 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:18
Последний шанс: В Волгограде проходит одиночный пикет против принятия пенсионной реформы Советом федерацииСмотреть фотографии
11:04
Депутаты требуют разобраться с частными камерами фотофиксации на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:46
Запутались в оценке: Волгоградские коммунисты вспомнили про «грязные» выборыСмотреть фотографии
10:13
В Волгоградской области трое человек пострадали в ДТП с деревомСмотреть фотографии
09:56
«Зеленый змий»: В Волгоградской области стали меньше травиться алкоголемСмотреть фотографии
09:15
В Волго-Каспийском морском судоходном канале сел на мель сухогруз из ИранаСмотреть фотографии
09:02
Культурное наследие: В Волгоградской области назвали территории народных художественных промысловСмотреть фотографии
08:35
"Коммерсантъ" узнал о планах ввести в России нормы энергопотребленияСмотреть фотографии
07:58
Тайна за семью печатями: Волгоградская облдума не хочет рассказывать о пенсиях депутатов Смотреть фотографии
20:03
Волгоградского молодогвардейца Булатова просили отпустить под домашний арест под залог в 400 тысяч рублейСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102 ТВ»: Губернатор Волгоградской области удачно слетал в Сочи Cмотреть видео
17:45
В Волгоградской области 19-летний парень предстанет перед судом за изнасилование пенсионерок в паркеСмотреть фотографии
17:06
"Сожри говядину!": боевой дух волгоградского "Ротора" решили поднять массовым поеданием мясаСмотреть фотографии
16:43
Теплота в подарок: 80-летней общественнице из Волгоградской области больше не страшно зимоватьСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Депутат КПРФ задержан в Саратове за протест против пенсионной реформыСмотреть фотографии
16:15
Жители Волгоградской области готовы просить президента Турции Эрдогана спасти исторический объектСмотреть фотографии
14:57
День пожилого человека: волгоградцы и осень жизни Смотреть фотографии
14:11
Волгоградский институт бизнеса прирос новой собственностьюСмотреть фотографии
14:02
Жители Волгоградской области испортили прием депутата Госдумы пикетами против пенсионной реформыСмотреть фотографии
13:03
Волгоград на всероссийском конкурсе профмастерства представит сотрудник АО «КАУСТИК»Смотреть фотографии
13:02
Расстрелял в упор: очевидцы сняли на видео убийство жителя Волжского из-за громкой музыки Смотреть фотографииCмотреть видео
12:58
SenSat обещает жителям Волгоградской области технологический прорыв в доступности спутникового интернетаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
В Волгограде арестованный доцент-взяточник – в ожидании приговораСмотреть фотографии
12:22
Чиновники администрации Волгоградской области «убили» два автобусных маршрута до ВолжскогоСмотреть фотографии
11:40
Объездной дороге в Волгограде – быть!
10:39
Подземные гиганты: в руднике Гремячинского ГОКа идет монтаж третьего проходческого комбайнаСмотреть фотографии
10:25
Судебная казуистика: В Волгоградской области бывшие работники «Тепловых сетей» больше года бьются за зарплатуСмотреть фотографии
08:19
Смертельная музыка: В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве волжанинаСмотреть фотографии
19:18
Волгоградский "Ротор" на выезде сыграл вничью с "Армавиром"Смотреть фотографии
17:16
В мусорном плену: Свалка в Советском районе Волгограда перекрыла дорогу в детский садСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 