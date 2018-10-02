Комитет промышленности и торговли Волгоградской области окончательно определился с перечнем мест традиционного бытования народных художественных промыслов региона. Согласно документа, опубликованного на официальном сайте ведомства, - сообщает ИА «Высота 102», - таким территориями признаны Волгоград, Урюпинск, Дубовка, Михайловка, Фролово, Городищенский, Урюпинский, Алексеевский, Дубовский, Урюпинский и Камышинский районы.

Урюпинск славится художественным ручным вязанием, Камышинский – кружевом, Дубовский район и город Михайловка - художественной обработкой изделий из кожи и меха с использованием национальных видов вышивки и мозаики. В Городищенском налажено производство художественной керамики в Дубовском и Фроловском - художественная обработка различных пород дерева и изделия с резьбой, росписью, инкрустацией. В Волгограде широко развит такой промысел, как художественная обработка металлов, производство изделий народных художественных промыслов из тканей и других материалов с вышивкой золотым шитьем и бисером. Кроме того, умельцы делают изделия из бисера и лоскутного шитья, куклы в национальных костюмах, музыкальные инструменты, инкрустированные металлом, деревом, перламутром, резьбой и росписью, и многое другое.

Утвержден и состав художественно-экспертного совета, в который вошли 14 человек. Это специалисты в области декоративно-прикладного искусства, художники, искусствоведы, этнографы, чья деятельность связана с сохранением национального культурного наследия. Они будут определять культурную ценность изготавливаемых изделий и принимать решения о присвоении звания «Мастер народного художественного промысла Волгоградской области».