Экономика

Волгоградский институт бизнеса прирос новой собственностью

Экономика 01.10.2018 14:11
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01.10.2018 14:11


Суд признал право собственности частного образовательного учреждения высшего образования "Волгоградский институт бизнеса" на пристройку к учебному корпусу, общей площадью более 4,4 тыс. кв.м., сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитража.
В собственности у института, который весной этого года потряс громкий коррупционный скандал, уже находится 6-этажное здание на ул. Качинцев в Дзержинском районе, площадью более 11,6 тыс. кв.м. Срок договора аренды земельного участка, на котором находится основной корпус, общежитие с пристройкой и подвалом, заключен с администрацией Волгограда на 49 лет - до 2055 года.
Разрешение на строительство спорного объекта, а именно здания пристройки, было получено, однако летом 2017 года администрация Волгограда отказала в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Это произошло на основании того, что не было представлено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капительного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов. Волгоградский институт бизнеса пытался оспорить это решение в суде, но отказ администрации был признан законным. 
На этот раз суду были представлены положительное заключение негосударственной экспертизы, заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности, положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. Также по делу была проведена и судебная экспертиза, показавшая, что с технической точки зрения безопасная эксплуатация здания возможна и не угрожает жизни и здоровью граждан. А дефекты и повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности, устойчивости, надежности реконструированного здания, отсутствуют.
Суд посчитал возможным признать право собственности на этот объект. Однако институт должен будет оплатить стоимость судебной экспертизы в сумме 485 тысяч рублей.

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