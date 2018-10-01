Общество
Главное

Объездной дороге в Волгограде – быть!

Общество 01.10.2018 11:40
2589 2
01.10.2018 11:40

Одному из крупнейших и до недавнего времени казавшемуся фантастическим проектов волгоградского региона – быть. Об этом заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на расширенном оперативном совещании. Глава региона, находясь в отпуске в Сочи, провел встречи с некоторыми членами правительства и госкорпораций, которые участвовали во встречах президента России Владимира Путина  с руководителями ряда государств.   По словам губернатора Волгоградской области, федеральным центром принято решение  о выделении средств на строительство объездной дороги. В это время были достигнуты договоренности и о строительстве, реконструкции и других новых масштабных проектов федерального значения. 
Напомним, в середине июня на пересечении трассы «Москва-Волгоград» и дороги на аэропорт был установлен символический знак в честь начала работ на окружной дороге. Речь шла о начале проектирования магистрали. В церемонии установки знака принял участие и руководитель федерального дорожного агентства Роман Старовойт. 
Объездная магистраль, о необходимости которой в регионе говорят уже давно,  протяженностью 71,4 километра пройдет через Городищенский и Светлоярский районы с выходом на трассу «Сызрань-Саратов-Волгоград» в районе поселка Ерзовка. На этой дороге появятся 6 транспортных развязок, 25 мостов и путепроводов. Главная цель объездной магистрали – разгрузка дорог Волгограда. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Аренда или продажа коммерческих помещений. Тел.600-552
Популярное по теме
На издохе: «Зеленые легкие» Волгограда поражены тяжелой болезнью
09.09.2018 18:21
37011 6
У жителя Волгограда в автосервисе забрали "Porsche Cayenne"
07.09.2018 16:09
38699 13
"Прошу признать меня невиновным": известный кикбоксер Владимир Поташкин выступил в суде Волгограда
08.09.2018 20:23
22683 0
Общество
01.10.2018 12:22
Общество 01.10.2018 12:22
39 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2018 10:49
Общество 01.10.2018 10:49
263 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2018 10:25
Общество 01.10.2018 10:25
418 0 Обсудить

0
Далее
Общество
01.10.2018 09:13
Общество 01.10.2018 09:13
436 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.09.2018 12:57
Общество 30.09.2018 12:57
2219 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.09.2018 10:30
Общество 30.09.2018 10:30
4258 0 Обсудить

0
Далее
Общество
30.09.2018 09:04
Общество 30.09.2018 09:04
3560 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.09.2018 16:15
Общество 29.09.2018 16:15
4304 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.09.2018 13:53
Общество 29.09.2018 13:53
5609 0 Обсудить

0
Далее
Общество
29.09.2018 09:42
Общество 29.09.2018 09:42
1808 0 Обсудить

0
Далее
Общество
28.09.2018 16:19
Общество 28.09.2018 16:19
3329 18 Обсудить

0
Далее
Общество
28.09.2018 15:28
Общество 28.09.2018 15:28
1887 3 Обсудить

0
Далее
Общество
28.09.2018 14:04
Общество 28.09.2018 14:04
3773 6 Обсудить

0
Далее
Общество
28.09.2018 12:52
Общество 28.09.2018 12:52
4128 13 Обсудить

0
Далее
Общество
28.09.2018 12:03
Общество 28.09.2018 12:03
2070 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:22
Чиновники администрации Волгоградской области «убили» два автобусных маршрута до Волжского
11:40
Объездной дороге в Волгограде – быть!
10:39
Подземные гиганты: в руднике Гремячинского ГОКа идет монтаж третьего проходческого комбайнаСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области хозяин дома сгорел от сигареты
10:25
Судебная казуистика: В Волгоградской области бывшие работники «Тепловых сетей» больше года бьются за зарплатуСмотреть фотографии
08:19
Смертельная музыка: В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве волжанинаСмотреть фотографии
19:18
Волгоградский "Ротор" на выезде сыграл вничью с "Армавиром"Смотреть фотографии
17:16
В мусорном плену: Свалка в Советском районе Волгограда перекрыла дорогу в детский садСмотреть фотографииCмотреть видео
15:40
Старость - не радость: волгоградцы готовятся к непредсказуемой жизни до пенсии Смотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгоградской области предложили штрафовать копателей земли вблизи газовых сетей на 2,5 млн рублейСмотреть фотографии
11:17
В Волгоградской области снижается рождаемостьСмотреть фотографии
11:16
Легковушка раздавила ногу жительнице Волгоградской области в собственном гаражеСмотреть фотографии
10:30
В Волгоградской области исторический памятник заливает нечистотамиСмотреть фотографии
09:28
Камышин Волгоградской области поднял цены на вывоз мусораСмотреть фотографии
09:06
На 90-летие Ольховского района Волгоградской области открыли местную "ВДНХ"Смотреть фотографии
09:04
Дорогое ЖКХ: Каждая семья Волгоградской области ежемесячно платит за коммуналку в среднем почти 4 тыс. рублейСмотреть фотографии
21:22
Жителя Волгоградской области оправили в тюрьму за нападение на продавца с кухонным ножомСмотреть фотографии
18:20
В Волгоградской области беременную госпитализировали после ДТПСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде пострадавшие от мошенников-косметологов продолжают «платить по счетам»Смотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области стали реже умирать от ракаСмотреть фотографии
15:59
В Волгоградской области мужчина ограбил знакомую на похоронахСмотреть фотографии
15:14
В центре Волгограда автомобиль сбил женщину и ребенкаСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде газовиков освободят от налогов еще на четыре года ради населенияСмотреть фотографии
10:41
Житель Волгоградской области Василий Соловьев: «Я начал стрелять, когда они меня избили и толкнули мою беременную жену!»Смотреть фотографии
10:37
В Волгограде садист за убийство овчарки может сесть на три годаСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде «девятка» сбила насмерть дорожного рабочего, еще один в больницеСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области тракторист задавил сборщика лука на полеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде около Нулевой продольной высадят экзотический садСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде сгорели три дачиСмотреть фотографии
20:28
При пожаре на Волгоградском алюминиевом заводе рабочий получил сильнейшие ожогиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 