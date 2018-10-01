Объездной дороге в Волгограде – быть!

Одному из крупнейших и до недавнего времени казавшемуся фантастическим проектов волгоградского региона – быть. Об этом заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на расширенном оперативном совещании. Глава региона, находясь в отпуске в Сочи, провел встречи с некоторыми членами правительства и госкорпораций, которые участвовали во встречах президента России Владимира Путина с руководителями ряда государств. По словам губернатора Волгоградской области, федеральным центром принято решение о выделении средств на строительство объездной дороги. В это время были достигнуты договоренности и о строительстве, реконструкции и других новых масштабных проектов федерального значения.

Напомним, в середине июня на пересечении трассы «Москва-Волгоград» и дороги на аэропорт был установлен символический знак в честь начала работ на окружной дороге. Речь шла о начале проектирования магистрали. В церемонии установки знака принял участие и руководитель федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Объездная магистраль, о необходимости которой в регионе говорят уже давно, протяженностью 71,4 километра пройдет через Городищенский и Светлоярский районы с выходом на трассу «Сызрань-Саратов-Волгоград» в районе поселка Ерзовка. На этой дороге появятся 6 транспортных развязок, 25 мостов и путепроводов. Главная цель объездной магистрали – разгрузка дорог Волгограда.



