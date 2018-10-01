



РТКОММ, один из ведущих операторов фиксированной и подвижной спутниковой связи в России, официально представил в Волгограде торговую марку SenSat, разработанную для подключения услуги скоростного спутникового интернета для дома и офиса. О старте услуги в ходе состоявшейся пресс-конференции объявил генеральный директор РТКОММ-Юг Андрей Шелюх.

Название торговой марки SenSat, вызывающее ассоциацию с сенсацией и технологическим прорывом, обещает перевернуть представление жителей региона о скорости и доступности спутникового интернета.

Представители РТКОММа подробно рассказали об операторе и его планах по развитию услуги, актуальных тарифах и условиях подключения пользователей. Приглашенные на мероприятие журналисты смогли задать спикерам все интересующие их вопросы, в частности и о доступе в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона, который еще очень мало знаком потребителям.

«Труднодоступных и просто удаленных регионов, не охваченных сотовыми сетями связи в нашей стране еще много, оптоволокно есть не везде. В то же время и там наблюдается устойчивый рост застройки как индивидуальным, так и малоквартирным жильем, населенным потенциальными пользователями спутникового интернета, — прокомментировал коммерческий директор группы компаний РТКОММ Михаил Муттерперл. — При этом услуга предоставления доступа в интернет с помощью спутникового Ка-диапазона еще очень мало знакома потребителям. Наша стратегия по выводу на рынок новой торговой марки SenSat в первую очередь направлена на то, чтобы охватить максимально широкие слои потенциальных клиентов и проинформировать их о новых возможностях для подключения скоростного спутникового интернета в их частном доме».

Как отметила коммерческий директор РТКОММ-Юг Наталья Синотова, получить доступ к спутниковому интернету сегодня на территории Волгоградской области могут на одинаковых условиях физические и юридические лица. Стоимость приобретения оборудования в собственность — от 29 990 руб. Но его можно взять и в аренду по стоимости от 750 рублей в месяц. Стоимость услуги — от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с.

На территории Волгоградской области услуги подключения осуществляет официальный дилер SenSat — индивидуальный предприниматель Александр Донской.

«У нас уже есть первые пользователи - физлица, которые подключились к этой услуге, как только узнали о ней. Вторая группа пользователей, среди которых может быть востребована услуга — предприниматели, которые ведут свой бизнес на удаленных или труднодоступных территориях, где нет развитой оптической инфраструктуры. Спрос на услугу и динамика подключений — стабильные, несмотря на то, что знают о ней еще далеко не везде. Это позволяет нам рассматривать направление предоставления услуг скоростного спутникового интернета SenSat как точку роста для нашего бизнеса», — рассказал Александр Донской.

Кульминацией мероприятия стала установка демонстрационного образца SenSat на вертолетной площадке самого высокого в Волгограде здания ВолгоградСИТИ.





Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102»









