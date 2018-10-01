



Артиллеристы соединения, дислоцированного в Волгоградской области, успешно отработали задачи контрбатарейной борьбы. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ЮВО, так называемая "артиллерийская дуэль" состоялась на полигоне "Прудбой" в ходе лагерного сбора.

Гаубичные и реактивные батареи состязались между собой в скорости и точности выполнения учебно-боевых задач, поочередно выступая в роли "охотника". Как минимум по 10 раз каждый расчет выполнил условное огневое поражение противника из орудий самоходных артиллерийских установок (САУ) "Мста-С", "Хоста", реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г", а также совершил быструю смену огневой позиций.

Всего в лагерном сборе артиллерии соединения ЮВО, приняло участие более 400 артиллеристов и около 50 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.

Фото Минобороны РФ