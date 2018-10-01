В Волгоградской области хозяин дома сгорел от сигареты

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Происшествия 01.10.2018 10:38
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01.10.2018 10:38
В Урюпинском районе организована проверка по факту гибели мужчины в результате пожара. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, 30 сентября 2018 года в ходе тушения пожара, вспыхнувшего в одном из частных домовладений в хуторе Долговский Урюпинского района, обнаружено тело 69-летнего местного жителя. По предварительным данным, мужчина проживал один, злоупотреблял спиртными напитками. Нередко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он курил в своём жилище. Вероятнее всего, пагубная привычка пенсионера и привела к трагедии.
Накануне утром дым, который шел из дома пенсионера, заметили соседи, которые незамедлительно вызвали пожарные службы и попытались самостоятельно справиться с огнем. Однако попытки спасти односельчанина оказались тщетными. После тушения пожара тело пожилого мужчины было обнаружено в его спальной комнате.
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