Экономика

Подземные гиганты: в руднике Гремячинского ГОКа идет монтаж третьего проходческого комбайна

Экономика 01.10.2018 10:39
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01.10.2018 10:39


Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» завершает строительство первой очереди поверхностного и подземного комплексов Гремячинского горно-обогатительного комбината.
Специалисты Гремячинского ГОКа продолжают работы по проходке выработок, оснащению рудника проходческим оборудованием и техникой, сооружают объекты околоствольного двора рудника и комплекса надшахтных зданий на поверхности.
Как сообщили ИА «Высота 102» в отделе по связям с общественностью компании, после наращивания длины был запущен в работу еще один конвейер, предназначенный для перемещения породы и руды, добываемой в выработках.
Работы по увеличению протяженности конвейеров необходимы в связи ростом протяженности выработок рудника, которые в дальнейшем свяжут между собой десятки конвейеров. Их длина сейчас составляет 850 м, при выходе на производственную мощность достигнет 26 080 м.  Транспортёрные ленты соединят подземные выработки и скиповой ствол № 1 для  доставки руды на «гора».
Технический парк рудника пополняется современной техникой — сотрудники «ЕвроХим-ВолгаКалия» завершают трудоемкий процесс монтажа третьего проходческого комбайна. Длина комбайна превышает 15 метров, а масса – 130 тонн. Чтобы спустить машину таких огромных габаритов на глубину более километра, на поверхности ее сначала разбирают на составляющие узлы и агрегаты, затем спускают их в выработки и осуществляют монтаж непосредственно в подземном пространстве рудника.
Таким же образом была спущена в шахту, смонтирована и запущена в работу машина Минка для перемещения людей по выработкам, протяженность которых в настоящий момент составляет уже около 3000 метров.
Освоение Гремячинского месторождения калийных солей —  первый в России за последние 30 лет прецедент разработки калийного месторождения «с нуля». Запуск Гремячинского комбината по добыче и обогащению калийных солей позволит обеспечить высококачественными удобрениями сельхозтоваропроизводителей страны,  существенно увеличить российский экспорт этой продукции, придаст мощный импульс развитию региона. 

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