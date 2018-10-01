Происшествия

Смертельная музыка: В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве волжанина

Происшествия 01.10.2018 08:19
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01.10.2018 08:19


В Волгограде задержали 32-летнего жителя, подозреваемого в убийстве жителя Волжского. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне около 4 часов утра. 32-летний волжанин, находясь во дворе дома по пр. Ленина в г. Волжском, в ходе возникшего конфликта выстрелил из принадлежащего ему на законных основаниях травматического пистолета в 31-летнего местного жителя. От полученных ранений мужчина скончался, злоумышленник с места преступления скрылся на автомашине. 
Как пояснили в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла на автомобильной парковке около дома №180 по проспекту Ленина.  По данным следствия, около 5 часов утра подозреваемый проснулся от громкой музыки, доносившейся из припаркованного у дома автомобиля. В этот момент мужчина услышал, как его супруга через открытое окно делает кому-то замечание. Вспылив, злоумышленник вооружился заряженным травматическим пистолетом и спустился к подъезду. Даже не пытаясь мирно уладить конфликт, подозреваемый произвел два выстрела в упор в голову нетрезвого дебошира, после чего скрылся. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Стрелявшего удалось задержать спустя несколько часов в Краснооктябрьском районе Волгограда по месту жительства его матери. 
Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину в содеянном мужчина уже полностью признал, написал явку с повинной. 

 

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