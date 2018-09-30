Происшествия

Легковушка раздавила ногу жительнице Волгоградской области в собственном гараже

Происшествия 30.09.2018 11:16
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30.09.2018 11:16


ЧП случилось в гараже домовладения в одном из поселков Октябрьского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около  16-00  в результате самопроизвольного движения автомашины «ВАЗ-21124»  34-летняя женщина получила травму ноги. С болевым шоком ее госпитализировали. 

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