Легковушка раздавила ногу жительнице Волгоградской области в собственном гараже

Происшествия 30.09.2018 11:16
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30.09.2018 11:16
ЧП случилось в гараже домовладения в одном из поселков Октябрьского района Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, около 16-00 в результате самопроизвольного движения автомашины «ВАЗ-21124» 34-летняя женщина получила травму ноги. С болевым шоком ее госпитализировали.
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