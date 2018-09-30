В Волгоградской области снижается рождаемость





В Волгоградской области за январь-август 2018 года снизился коэффициент рождаемости. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, так, за этот период количество родившихся на тысячу населения составило 9,4, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель был равен 10. Таким образом, снижение составило 6%. Зато коэффициент смертности в регионе увеличился. Так, за январь-август 2018 года в области показатель составил 13,7 на тысячу человек, за этот период прошлого года он был меньше – 13,6. Такая же ситуация со смертностью и в Ростовской области, хуже среди регионов ЮФО только в Крыму – 14,8 на 1 тысячу населения. Однако процесс естественной убыли населения характерен для всех субъектов ЮФО. Единственный демографический показатель, по которому Волгоградская область продемонстрировала позитивную тенденцию, это количество разводов, которое снизилось по сравнению с прошлым годом, правда, ненамного. Так, если за январь-август 2018 года на тысячу населения показатель составлял 4, то в 2017 году он был выше – 4,1.



