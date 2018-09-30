Камышин Волгоградской области поднял цены на вывоз мусора





Новые известия, 29 сентября 2018г. В сокращении.

С 1 января 2019 года Россия перейдет на новую систему вывоза мусора и новый порядок оплаты этой коммунальной услуги. По разным оценкам, ее стоимость для населения может вырасти от 4 до 60 раз. Произошло повышение, например, в городе Камышине Волгоградской области. Жители заволновались: «С чего бы это? Помойка какой была, такой и осталась, а цена за нее больше». «Глава муниципалитета руки кверху: «Не наша компетенция! Все вопросы – к региональному оператору». А мы его и в глаза не видели – ни договоров, ни расценок, - ничего, - описывает ситуацию волгоградский активист Олег Кораблев. - Поехал разбираться в область, в комитет по ЖКХ. Они там сами в шоке: тарифы на вывоз ТКО выросли по всей России, и не на 30%, как у нас, а в 20-50 раз».

С нового года тариф за вывоз мусора будет устанавливаться региональным оператором, имеющим лицензию, по согласованию с тарифным комитетом, исходя из количества прописанных людей, а не площади помещения. Новый подрядчик будет закладывать в тариф еще и количество мусорных контейнеров, и установку контейнеров разного цвета, каждый из которых должен соответствовать определенному виду бытовых отходов (биоразлагаемый, стекло, бумага и мусор, не поддающийся переработке) и строительство накопительно-сортировочных станций, и перерабатывающих предприятий. За все это придется платить.

Конкурсы на регионального оператора сплошь и рядом выигрывают компании, которые в самое ближайшее время могут оказаться банкротами. На балансе фирм нет даже мусоровозов, и в ближайшие год-два техника точно не появится.