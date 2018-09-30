Газетный киоск

Камышин Волгоградской области поднял цены на вывоз мусора

Газетный киоск 30.09.2018 09:28
1572 0
30.09.2018 09:28



Новые известия, 29 сентября 2018г. В сокращении.
С 1 января 2019 года Россия перейдет на новую систему вывоза мусора и новый порядок оплаты этой коммунальной услуги. По разным оценкам, ее стоимость для населения может вырасти от 4 до 60 раз. Произошло повышение, например, в городе Камышине Волгоградской области. Жители заволновались: «С чего бы это? Помойка какой была, такой и осталась, а цена за нее больше». «Глава муниципалитета руки кверху: «Не наша компетенция! Все вопросы – к региональному оператору». А мы его и в глаза не видели – ни договоров, ни расценок, - ничего, - описывает ситуацию волгоградский активист Олег Кораблев. - Поехал разбираться в область, в комитет по ЖКХ. Они там сами в шоке: тарифы на вывоз ТКО выросли по всей России, и не на 30%, как у нас, а в 20-50 раз».
С нового года тариф за вывоз мусора будет устанавливаться региональным оператором, имеющим лицензию, по согласованию с тарифным комитетом, исходя из количества прописанных людей, а не площади помещения. Новый подрядчик будет закладывать в тариф еще и количество мусорных контейнеров, и установку контейнеров разного цвета, каждый из которых должен соответствовать определенному виду бытовых отходов (биоразлагаемый, стекло, бумага и мусор, не поддающийся переработке) и строительство накопительно-сортировочных станций, и перерабатывающих предприятий. За все это придется платить.
Конкурсы на регионального оператора сплошь и рядом выигрывают компании, которые в самое ближайшее время могут оказаться банкротами. На балансе фирм нет даже мусоровозов, и в ближайшие год-два техника точно не появится.
Подробно читать здесь

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и изменил бренд

Доборные элементы любой сложности. 8-8442-95-50-05

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях
Популярное по теме
Зампредседателя Саратовской облдумы покинул пост и вышел из «ЕР» из-за пенсионной реформы
27.09.2018 17:40
4237 19
ФБР поломало зубы о Дерипаску
11.09.2018 09:11
6538 9
С платежками ЖКХ грядет катастрофа: "Заплатите в 50 раз больше"
28.09.2018 15:32
5686 20
Газетный киоск
28.09.2018 15:32
Газетный киоск 28.09.2018 15:32
5686 20 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
27.09.2018 17:40
Газетный киоск 27.09.2018 17:40
4237 19 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
25.09.2018 10:49
Газетный киоск 25.09.2018 10:49
3473 8 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
21.09.2018 15:50
Газетный киоск 21.09.2018 15:50
6622 3 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
20.09.2018 17:56
Газетный киоск 20.09.2018 17:56
2682 8 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
11.09.2018 09:11
Газетный киоск 11.09.2018 09:11
6538 9 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
28.08.2018 17:51
Газетный киоск 28.08.2018 17:51
11387 35 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
27.08.2018 07:49
Газетный киоск 27.08.2018 07:49
3698 11 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
26.08.2018 09:06
Газетный киоск 26.08.2018 09:06
2060 0 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
24.08.2018 08:22
Газетный киоск 24.08.2018 08:22
2882 11 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
22.08.2018 11:52
Газетный киоск 22.08.2018 11:52
11800 2 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
30.07.2018 10:00
Газетный киоск 30.07.2018 10:00
15880 18 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
22.07.2018 04:57
Газетный киоск 22.07.2018 04:57
12108 0 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
18.07.2018 08:37
Газетный киоск 18.07.2018 08:37
6287 37 Обсудить

0
Далее
Газетный киоск
16.07.2018 14:50
Газетный киоск 16.07.2018 14:50
7844 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

11:17
В Волгоградский области снижается рождаемостьСмотреть фотографии
11:16
Легковушка раздавила ногу жительнице Волгоградской области в собственном гаражеСмотреть фотографии
09:06
На 90-летие Ольховского района Волгоградской области открыли местную "ВДНХ"Смотреть фотографии
09:04
Дорогое ЖКХ: Каждая семья Волгоградской области ежемесячно платит за коммуналку в среднем почти 4 тыс. рублейСмотреть фотографии
21:22
Жителя Волгоградской области оправили в тюрьму за нападение на продавца с кухонным ножомСмотреть фотографии
18:20
В Волгоградской области беременную госпитализировали после ДТПСмотреть фотографии
17:32
В Волгограде пострадавшие от мошенников-косметологов продолжают «платить по счетам»Смотреть фотографии
16:15
В Волгоградской области стали реже умирать от ракаСмотреть фотографии
15:59
В Волгоградской области мужчина ограбил знакомую на похоронахСмотреть фотографии
15:14
В центре Волгограда автомобиль сбил женщину и ребенкаСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде газовиков освободят от налогов еще на четыре года ради населенияСмотреть фотографии
10:41
Житель Волгоградской области Василий Соловьев: «Я начал стрелять, когда они меня избили и толкнули мою беременную жену!»Смотреть фотографии
10:37
В Волгограде садист за убийство овчарки может сесть на три годаСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде «девятка» сбила насмерть дорожного рабочего, еще один в больницеСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области тракторист задавил сборщика лука на полеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде около Нулевой продольной высадят экзотический садСмотреть фотографии
09:24
В Волгограде сгорели три дачиСмотреть фотографии
20:28
При пожаре на Волгоградском алюминиевом заводе рабочий получил сильнейшие ожогиСмотреть фотографии
20:09
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде разрушенную коммунальщиками новую дорогу восстановят за 50 миллионов Cмотреть видео
16:51
Евровидение наоборот: волгоградские фольклористы показали класс на международном фестивале в Санкт-ПетербургеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
В Волгограде у больничной палаты осужденного пластического хирурга поставили конвойСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде рабочие МУП «Метроэлектротранс» жалуются на задержку зарплатыСмотреть фотографии
15:32
С платежками ЖКХ грядет катастрофа: "Заплатите в 50 раз больше"Смотреть фотографии
15:28
В Волгограде успешно завершились антитеррористические ученияСмотреть фотографии
15:24
Пост принял: Врио губернатора соседнего с волгоградским региона пожелали стать астраханцемСмотреть фотографии
14:04
Собака бывает кусачей: в Волгоградской области от укусов питомцев пострадали более 5 тысяч человекСмотреть фотографии
13:51
Волгоградский музей «Память» раскрыл правду о военнопленных СталинградаСмотреть фотографии
13:25
Суд в Волгограде изменил приговор экс-директору филиала МФЮА за взятки от студентовСмотреть фотографии
13:05
Инфраструктура «Мегафона» готова к цифровой трансформации Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:52
Будет как новая: Жители злополучной улицы Быстрова в Волгограде получат новую дорогу в октябреСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 