Дорога в детский сад №160 превратилась у жителей нескольких улиц Советского района Волгограда, по их собственным словам, в настоящее испытание. Как рассказывают ИА «Высота 102» обитатели домов улиц Краснорядской, Бакинских комиссаров, переулка Трудовой и других это не просто дорога, - сплошная антисанитария. На пути в детсад – огромная мусорная свалка, расположившаяся по улице Производственной. Она стремительно наступает и на сам детский сад, и на дома частного сектора, и на многоэтажки по улице Казахской. Стоит невыносимая вонь, бегают собаки и крысы. Как сообщили ИА «Высота 102» волгоградцы, они несколько раз обращались в администрацию Советского района с просьбой принять меры, однако, судя по всему, остались неуслышанными. Свалка только растет вширь и ввысь.

«В августе мы решили обратиться в комитет по экологии и благоустройству городской думы к Андрею Поплавскому с надеждой, что народный избранник поможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Однако он перенаправил обращение жителей в администрацию Волгограда, и на этом вся борьба за экологию, за право жить в человеческих условиях закончилась», - рассказывает одна из жительниц улицы Краснорядской Марина Белошапка.

Она утверждает, что живут люди как на пороховой бочке. В этом году участились случаи пожаров, особенно в ночное время суток. «Мы боимся спать, сгорим же все, - объясняла Марина депутату. - Более того, свалка находится на газопроводе, газовики также фиксировали нарушения пожарной безопасности. Несут сюда все: строительный мусор, ветки, траву и бросают на участке. Недавно привезли 40 штук колес. Представьте себе, что будет, если колеса загорятся? Почему никто не несет ответственность, почему такое бездействие?», - спрашивала она народного избранника.

По ее словам, до 2018 года такого здесь и в помине не было. А теперь уже и все улицы частного сектора завалены мусором. Скорая помощь колесит как может, чтобы только добраться до того или иного дома, где врачей ждут больные люди.

Жители сняли любительское видео, на котором видно, как трактор переваливает свалку в частный сектор. Вот такое "решение" проблемы.