Культура 30.09.2018 09:06
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30.09.2018 09:06
В эти выходные Ольховский район Волгоградской области празднует свое 90-летие. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне в районном центре в честь памятной даты открылась выставка народных промыслов – местные умельцы и производители товаров продемонстрировали свои достижения в гончарном, деревообрабатывающем, кузнечном ремеслах. Чуть позже во Дворце культуры состоялся праздничный концерт. Почетными гостями торжества стали парламентарии Волгоградской областной думы и нижней палаты парламента страны.
Выступая перед жителями района, депутат Государственной думы Анна Кувычко отметила, что история этих мест насчитывает многим больше, чем девять десятилетий. «По страницам книг и воспоминаниям старожилов можно узнать, какие непростые времена пережила Ольховская земля за несколько веков. Но несмотря на трудности, ольховцы всегда шли вперёд, честно работали, добивались результатов. Желаю землякам процветания, благополучия, крепкого здоровья, богатых урожаев и дальнейшего возрождения жемчужины земли Ольховской - Белогорского Свято-Троицкого мужского монастыря», - поздравила юбиляров Анна Александровна.
Ольховский район был учрежден в 1928 году в составе Камышинского округа. До 1941 года здесь проживали немцы Поволжья, депортированное в соответствии с Указом Президиума ВС СССР. В настоящее время в районе проживает порядка 18 тысяч жителей. Муниципальное образование славится своими достопримечательностями – Свято-Троицким монастырем, основанном в ХIХ веке, и меловыми горами, которые тянутся вдоль правого берега реки Иловля.
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