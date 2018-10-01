Общество

Теплота в подарок: 80-летней общественнице из Волгоградской области больше не страшно зимовать

Общество 01.10.2018 16:43
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01.10.2018 16:43




Новый котел, а вместе с ним и уверенность в успешной зимовке, подарили 80-летней активистке города Дубовка. Как сообщает ИА «Высота 102», Валентина Ивановна Ковригина – дитя Сталинграда, малолетний узник концлагеря, несмотря на солидный возраст, до сих пор «в строю» - возглавляет первичную организацию партии «Единая Россия», занимается общественной работой, находится в тесном контакте с молодежью. Пройти мимо несправедливости  или откровенного беспорядка она не умеет – даже соседей собственного дома периодически подбивает на проведение субботников и работ по благоустройству. Все, что касается общего дела – Валентина Ивановна в первых рядах. А вот личные проблемы решать так ловко и умело, увы, не всегда получается. Просить за себя она попросту не умеет. По этой, в том числе, причине, последние 13 лет в зимнее время Валентина Ивановна замерзала в своей квартире. Газовый котел постоянно подводил хозяйку жилища – тепла в комнатах не было. 
О грядущей очередной зиме Валентина Ивановна думала с ужасом: снова холод, к которому она так и не смогла привыкнуть за все эти годы.  На встрече с депутатом Государственной думы от Волгоградской области Анной Кувычко общественница как всегда говорила о проблемах города,  воспитании подрастающего поколения. И только в процессе разговора, когда ее спросили о  личном, обмолвилась о злосчастном котле. Беседа состоялась в конце августа  - Анна Александровна пообещала, что к концу сентября постарается вопрос закрыть. Валентина Ивановна, как сама сейчас признается, обнадеживать себя не хотела. И вот в последних числах первого осеннего месяца депутат снова едет в гости  в Дубовку. Подробности теплой, в прямо и переносном смысле слова, встречи – в видеоматериале ИА «Высота 102».

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