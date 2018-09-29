В Волгоградской области беременную госпитализировали после ДТП

Происшествия 29.09.2018 18:20
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29.09.2018 18:20
Сегодня в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на трассе между райцентром и поселком Куйбышев в результате столкновения двух легковушек пострадала беременная. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, к счастью, неопасные для жизни травмы получила 29-летняя женщина на 18-й неделе беременности. Она доставлена в волжскую больницу имени Фишера.
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