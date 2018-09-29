Общество

В Волгоградской области стали реже умирать от рака

Общество 29.09.2018 16:15
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29.09.2018 16:15


В Волгоградской области снизилась смертность от злокачественных новообразований. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на итоги естественного движения населения за январь-август 2018 года, опубликованные Росстатом, за этот период в регионе скончались от онкологии 3600 человек, за аналогичный период прошлого года этот показатель был выше – 3993 человека (90,2%). Всего от новообразований скончались 3651 человек, тогда как за этот же период прошлого года умерших было 4041 человек. Между тем, согласно данным Росстата, в Волгоградской области увеличилась смертность от болезней кровообращения (103,2%), органов дыхания (103,3%). В то же время в регионе снизилась смертность от болезней органов пищеварения (98,4%), а количество смертей от инфекционных заболеваний осталось на прежнем уровне. Всего же в регионе за январь-август 2018 года ушли из жизни 22956 человек, за аналогичный период прошлого года скончались 22904 человека. Уровень смертности вырос на 0,2%.  

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