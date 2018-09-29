Расследования

В Волгоградской области мужчина ограбил знакомую на похоронах

Расследования 29.09.2018 15:59
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29.09.2018 15:59


К двум годам лишения свободы условно приговорен житель Светлоярского района за кражу, совершенную на похоронах. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, находясь в квартире у знакомой, которая в этот день хоронила свою мать, он, воспользовавшись ситуацией, украл ноутбук. На похоронах мужчина помогал нести венки, а после поминок совершил кражу. Похищенный ноутбук он сдал в ломбард. Осужденный свою вину отрицал, заявляя, что ничего подобного не совершал. Против приговора, вынесенного Светлоярским районным судом в июле этого года, возражал прокурор. Он требовал для осужденного, который уже имел судимость, наказания в виде 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Однако апелляционная инстанция в этой части оставила приговор без изменения.

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