Жителя Волгоградской области оправили в тюрьму за нападение на продавца с кухонным ножом





На 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима осужден житель Камышинского района, который в поисках алкоголя напал на сотрудника магазина с кухонным ножом. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мужчина был признан виновным в разбое Камышинским городским судом в июле текущего года, но обжаловал приговор из-за его суровости. Однако облсуд оставил приговор в силе.

По материалам дела, мужчине, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения, захотелось «продолжения банкета», но денег на выпивку не оказалось. Он зашел в магазин и, угрожая продавцу-кассиру кухонным ножом, похитил из кассы 41 тысячу рублей. Деньги он потратил. На суде было озвучено, что мужчина является безработным, состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя 2-й степени», имеет ряд заболеваний. Суд учел, что он раскаялся и признал свою вину.



