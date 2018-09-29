Расследования

В Волгограде пострадавшие от мошенников-косметологов продолжают «платить по счетам»

Расследования 29.09.2018 17:32
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29.09.2018 17:32


Жителю Волгограда, пострадавшего от действий нечистых на руку сотрудников центра «Город красоты», суд отказал в требованиях о признании недействительными кредитного договора и договора на оказания платных услуг в этом центре. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, мужчина в январе этого года пришел в «Город красоты» на бесплатную диагностику. После обследования пациенту сообщили, что его состояние здоровья критическое, поэтому ему срочно требуется медицинская помощь. В «Городе красоты» пообещали ее оказать. Для этого мужчине необходимо было заключить кредитный договор, что он и сделал.
По условиям договора банк предоставил истцу кредит в размере 58107 рублей со сроком возврата в течение 24 месяцев под 22% годовых. Также мужчина заключил договор на оказание платных услуг, их стоимость составила 72400 рублей. 
Когда он подробно изучил договоры, оказалось, что им заказан ряд противопоказанных процедур. В «Городе красоты» отказались расторгать договор, поэтому мужчина обратился в полицию. Также он направил письменное заявление о расторжении договора в ООО «Город красоты», а затем и в банк.



В суде мужчина просил признать указанные договоры недействительными, поясняя, что был введен в заблуждение. Отметим, что в июне текущего года истец обратился с этими требованиями в Центральный районный суд, но его иск был оставлен без удовлетворения. Тогда волгоградец обжаловал решение в апелляционном порядке.
Судебная инстанция, изучив материалы дела, не нашла оснований для отмены решения районного суда по заявленным требованиям. Установлено, что пострадавший добровольно подписал все документы. Доказательств того, что его обманули, представлено не было. Таким образом, заключает суд, «его поведение, как при заключении сделок, так и после этого свидетельствует о сознательном выборе, последовательности действий, что указывает на то, что обмана со стороны ответчика в отношении истца не имелось». Также в материалах дела отсутствуют доказательства того, что на мужчину оказывалось какое-либо психологическое воздействие. 
Напомним, что в Волгограде от действий нечистых на руку косметологов пострадали более тысячи человек. Зимой этого года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителей и сотрудников косметологического центра «Бьюти тайм». В деле также фигурируют «Город красоты» и «Гранд».
По данным следствия, деньги клиентов похищали под видом оказания высококвалифицированной медицинской помощи. Людей приглашали на бесплатную диагностику, а потом убеждали, что у них есть опасные заболевания. Затем сотрудники центра предлагали свою «помощь». При этом вводили пациентов в заблуждение как в отношении необходимости своих медицинских и косметологических услуг, так и их реальной стоимости, которая порой исчислялась десятками тысяч рублей. Для их оплаты гражданам предлагали оформить кредиты.
Следователям известно, что за время существования фирмы на счета подконтрольных ей компаний поступило свыше 100 миллионов рублей. 62-летняя руководитель центра находится под стражей, в отношении еще 23 подозреваемых избраны различные меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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