Общество

В Волгограде газовиков освободят от налогов еще на четыре года ради населения

Общество 29.09.2018 13:53
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29.09.2018 13:53


Региональные власти планируют продлить действие «налоговых каникул» для организаций, являющихся собственниками газораспределительной системы,  до 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на законопроект, внесенный в Волгоградскую облдуму комитетом ЖКХ и ТЭК, речь идет об объектах газораспределительной системы, находящихся на территории региона. В настоящее время в государственной собственности Волгоградской области - 2 387 объектов газоснабжения  общей протяженностью 6 542,7 км и балансовой стоимостью 6 544,75 млн. рублей. Следовательно, должна быть организована безопасная и безаварийная эксплуатация указанных опасных производственных объектов, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающего содержание газового хозяйства в исправном состоянии.  Однако  средства областного бюджета на выполнение соответствующих мероприятий отсутствуют, подчеркивают разработчики законопроекта.
Учитывая дефицит областного бюджета, необходимость изыскания источников финансирования перечисленных на выполнение мероприятий проектом закона  и сдерживания роста тарифа на транспортировку газа  комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области считает необходимым продлить данную меру еще на 4 года  (данная льгота действует с 2015 года – прим. ред. ИА «Высота 102»). Бюджет от этого только выиграет, утверждают разработчики законопроекта. Так, сумма налоговых льгот  на имущество организаций в таком случае составит ежегодно порядка 363,2 млн. рублей, что значительно ниже объема затрат бюджета Волгоградской области, необходимых  для эксплуатации объектов газораспределительной инфраструктуры.
 

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