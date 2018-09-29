В Волгограде газовиков освободят от налогов еще на четыре года ради населения





Региональные власти планируют продлить действие «налоговых каникул» для организаций, являющихся собственниками газораспределительной системы, до 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на законопроект, внесенный в Волгоградскую облдуму комитетом ЖКХ и ТЭК, речь идет об объектах газораспределительной системы, находящихся на территории региона. В настоящее время в государственной собственности Волгоградской области - 2 387 объектов газоснабжения общей протяженностью 6 542,7 км и балансовой стоимостью 6 544,75 млн. рублей. Следовательно, должна быть организована безопасная и безаварийная эксплуатация указанных опасных производственных объектов, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающего содержание газового хозяйства в исправном состоянии. Однако средства областного бюджета на выполнение соответствующих мероприятий отсутствуют, подчеркивают разработчики законопроекта.