В Волгограде газовиков освободят от налогов еще на четыре года ради населения

Общество 29.09.2018 13:53
3944 0
29.09.2018 13:53
Региональные власти планируют продлить действие «налоговых каникул» для организаций, являющихся собственниками газораспределительной системы, до 2022 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на законопроект, внесенный в Волгоградскую облдуму комитетом ЖКХ и ТЭК, речь идет об объектах газораспределительной системы, находящихся на территории региона. В настоящее время в государственной собственности Волгоградской области - 2 387 объектов газоснабжения общей протяженностью 6 542,7 км и балансовой стоимостью 6 544,75 млн. рублей. Следовательно, должна быть организована безопасная и безаварийная эксплуатация указанных опасных производственных объектов, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающего содержание газового хозяйства в исправном состоянии. Однако средства областного бюджета на выполнение соответствующих мероприятий отсутствуют, подчеркивают разработчики законопроекта.
Учитывая дефицит областного бюджета, необходимость изыскания источников финансирования перечисленных на выполнение мероприятий проектом закона и сдерживания роста тарифа на транспортировку газа комитет ЖКХ и ТЭК Волгоградской области считает необходимым продлить данную меру еще на 4 года (данная льгота действует с 2015 года – прим. ред. ИА «Высота 102»). Бюджет от этого только выиграет, утверждают разработчики законопроекта. Так, сумма налоговых льгот на имущество организаций в таком случае составит ежегодно порядка 363,2 млн. рублей, что значительно ниже объема затрат бюджета Волгоградской области, необходимых для эксплуатации объектов газораспределительной инфраструктуры.
Реклама
Популярное по теме
09.09.2018 18:21
36937 6
07.09.2018 16:09
38622 13
08.09.2018 20:23
22583 0
В Волгограде около Нулевой продольной высадят экзотический сад29.09.2018 09:42
В Волгограде рабочие МУП «Метроэлектротранс» жалуются на задержку зарплаты28.09.2018 16:19
В Волгограде успешно завершились антитеррористические учения28.09.2018 15:28
Собака бывает кусачей: в Волгоградской области от укусов питомцев пострадали более 5 тысяч человек28.09.2018 14:04
Будет как новая: Жители злополучной улицы Быстрова в Волгограде получат новую дорогу в октябре28.09.2018 12:52
В Волгограде фасад и кровлю уникального дома с башней отремонтировали уже больше чем наполовину28.09.2018 12:03
В храме Садов Придонья установили 18 колоколов28.09.2018 11:55
Каждую ночь в Волгограде воруют 16 канализационных люков28.09.2018 11:51
Волгоградский трамвай вернулся из «Одессы» с посланием режиссера Валерия Тодоровского28.09.2018 10:04
Сыр в мышеловке: В Волгограде пирамиды заманивают молодежь супервысокими доходами27.09.2018 18:00
Урюпинск Волгоградской области получил подарок от знаменитого художника27.09.2018 17:51
В Волгоградской области «реанимировали» общественную организацию поддержки флота27.09.2018 16:13
Время пришло: депутаты Госдумы сделали вечера волгоградцев светлее27.09.2018 15:34
В Волгоградской области урожай бахчевых испортила "моль"27.09.2018 13:43
«Драму» с пенсионной реформой Госдума доиграла до конца27.09.2018 13:25
Реклама